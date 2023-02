Júnior Cabral posa com Lore Improta e fica impressionado com gentileza da dançarina

O promoter das celebridades foi convidado pelo mesmo camarote que a dançarina Lore Improta

Júnior Cabral, o promoter queridinho das celebridades parece ter se tornado também o queridinho de Lore Improta, dançarina e esposa do músico Léo Santana, simplesmente o dono do hit mais tocado no carnaval 2023, ‘Zona de Perigo’.

Júnior Cabral e Lore Improta conversam em Camarote no Carnaval 2023

Crédito: Thyago Andrade | Daniel Pinheiro



O promoter e Lore foram clicados juntos no Camarote Mar em grande sintonia. O assunto já era esperado: o sucesso da música ‘Zona de Perigo’ e o corpo escultural de Lore. Júnior e a dançarina já haviam sido clicados anteriormente no Baile da Vogue, inclusive, juntos com Léo. Mas, neste carnaval, a alegria tomou conta do encontro.

Júnior Cabral posa com Lore Improta e Léo Santana em Baile da Vogue

Crédito: Arquivo Pessoal



“A Lore é uma mulher lindíssima, de uma energia incrível. Quando nos encontramos, tivemos uma conversa muito agradável sobre o sucesso estrondoso da música do Léo. Além de ser uma música que a gente consegue ficar ouvindo o dia todo, tem uma coreografia ótima que a gente também repete fácil”, disse o promoter.



“Sempre bom encontrar a Lore, como sempre carismática. Ela está ligada na música Zona de Perigo, mais seria perigo com o Leo Santana. Amo esse casal lindo”, brinca o promoter com o trocadilho da música.