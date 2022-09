Julio Rocha será papai pela terceira vez

Ator revelou que a esposa, Karoline Kleine, espera o terceiro filho do casal

O ator Julio Rocha será pai pela terceira vez. Ele anunciou a novidade na manhã de segunda-feira (19), no Instagram, em uma publicação em conjunto com sua esposa, Karoline Kleine.

“Posso ganhar parabéns e a karol pedir música no fantástico?”, brincou o artista, para depois falar sobre a gravidez de Karol: “Estamos grávidos! Terceiro filho. Agora é oficial. É só um saquinho gestacional por enquanto, mas é a coisa mais linda desse planeta”, contou.

Julio e Karoline já são pais de dois meninos: José, de 3 anos, e Eduardo, de 2 anos.

Julio disse que está muito emocionado com o momento. “Tô chorando e escrevendo para vocês nesse exato momento, é muita emoção revelar para tantas pessoas que amamos e que também gostam de nós de uma vez só! Uau! Que Dádiva de Deus. Sentimos como se estivéssemos nas nuvens, no próprio paraíso, com anjos tocando harpas e um som de Violino ao Fundo.

Torçam por nós, estou muito feliz de compartilhar isso com vocês aqui, vocês são nossa família também. Me conta alguém sonha em ter três, ou já tem??? Como é a experiência!”, escreveu o casal.

