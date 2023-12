Julio Rocha celebra paternidade renovada no batizado de Bernardo

Ator compartilha momentos especiais da cerimônia religiosa e se declara como o novo “padrinho divertido

No último domingo (3), o ator Julio Rocha e sua esposa, Karoline Kleine, foram escolhidos como padrinhos no batizado do pequeno Bernardo, de sete meses. O evento foi registrado e compartilhado pelo casal nas redes sociais, marcando um novo capítulo na vida da família.

“SOU PAI DE NOVO! 🙏🏼Feliz demais em compartilhar essa notícia! Agora sou PAIDRINHO do meu sobrinho Bernardo 🥹🥹Transformamos meu afilhado em ‘chefinho’ da fé, com direito a mergulho sagrado! 🙌🙌Que essa aventura religiosa seja só o início de uma vida cheia de histórias divertidas e bênçãos. 🌟🌟 Estou pronto para ser o padrinho mais DIVERTIDO e companheiro dessa jornada espiritual. ❤️❤️Obrigado @ninabragafotografa por registrar de forma tão especial esse dia que ficou marcado na nossa história 👏”, escreveu Julio Rocha na legenda das fotos, em seu Instagram.

Karoline Kleine também compartilhou suas emoções sobre o momento especial: “Ser madrinha é mais que um título; é um compromisso de amor, orientação e cumplicidade. Agora tenho a missão de ser uma guia nos momentos difíceis e uma parceira nas conquistas do Bernardo 💙 Estou pronta para construir memórias, compartilhar risadas e navegar pelos desafios da vida. Que essa jornada seja repleta de amor, confiança e momentos inesquecíveis. Obrigada Gab pelo convite, Deus abençoe sempre! Estamos muito honrados em ser padrinhos do nosso príncipe 🙏🏼🌟”.

A cerimônia, repleta de significado, contou com a presença da influenciadora Gabriella, mãe de Bernardo, que escolheu cuidadosamente Julio Rocha e Karoline Kleine para desempenharem papéis especiais na vida do filho. Os registros compartilhados pelos padrinhos evidenciam a emoção e a alegria que permearam o evento, transformando-o em um dia memorável para a família Rocha-Kleine.