Juliana Algañaraz volta a RedeTV! como responsável pela área artística da emissora

Depois de cinco anos e meio como CEO na Endemol Shine Brasil, Juliana Algañaraz terá um novo desafio pela frente: voltar para a RedeTV! na área artística. Juliana foi quem reestruturou a produtora Porta dos Fundos, durante sua passagem, e tirou o caráter amador, tanto que hoje ganha prêmios no Emmy Internacional. Ela será anunciada na tarde de hoje, (03), durante uma reunião com executivos e diretores da emissora.

Argentina, Juliana é mãe de três filhos e está há mais de vinte anos em nosso país. É conhecida no mercado internacional de duas formas: Juliana do Brasil e Juliana Endemol. A executiva já foi entrevistada pela Forbes Brasil e na ocasião citou: “Eu criei os vínculos. Não tenho família influente no Brasil, eu criei o meu nome. Me pagam para eu aprender e confiam que eu vou entregar. Posso nunca ter feito antes, mas vou entregar”.

Juliana já trabalhou na RedeTV! entre 2005 e 2008, como Gerenciadora de Conteúdo, onde era responsável pela aquisição e desenvolvimento de conteúdo com produtoras independentes. Anos depois, teve duas passagens pela Endemol: uma de 2012 a 2014, como General Manager. Logo em seguida, assumiu o posto de CEO e sócia do Grupo Porta dos Fundos, retornando, em 2016, a produtora de formatos, onde ficou até junho deste ano. Antes disso, foi executiva de operações e produção da Fox no Brasil e também trabalhou na Casablanca e na Rede Paranaense de Comunicação.