Juliah e kLap se unem a Lobato na quente e sedutora “Chá da Manhã”

Já ouviu uma música e sentiu como se estivesse encontrando e sentindo o toque de um grande amor? Essa é a sensação que “Chá da Manhã”, parceria de Juliah e kLap com feat de Lobato, quer passar. A canção que traz uma vibe de romance com sedução chega a todos aplicativos de música nesta quinta-feira, 25 de agosto.

Produzida pelo próprio kLap, DJ e Produtor desde os 15 anos com uma bagagem de peso dentro do cenário da Bass Music brasileira, traz de referências o R&B internacional, como partynextdoor, H.E.R e Alina Baraz. “Chá da Manhã” aborda um tema romântico e quente. Uma conversa entre declarações e demonstração de afeto, tem o objetivo de imergir o ouvinte num universo da paixão, trazendo a sensação do toque de alguém que amamos. Parte da mixtape “facetime”, que foi inspirada por relacionamentos a distância, o onírico e o amor além do físico”, explica a cantora.

Além da parceria com kLap, a canção traz como feat o cantor brasiliense Lobato. “Sua voz suave, flows distintos e rimas intelectuais chamaram muito minha atenção, e assim começamos a cair pro estúdio juntos, com o kLap, e a faixa foi a primeira que saiu no primeiro encontro, desde então sabíamos que a conexão era pura”, relembra Juliah.

Além de “Chá da Manhã”, a artista já lançou este ano o single “Só me Chamar”, a cantora promete lançar a mixtape “facetime” no dia 24 de setembro, fechando seus lançamentos solos de 2022. Fora da música, Juliah se juntou a marca Brasiliense Off Shadow em uma colaboração para o lançamento de algumas peças. “A coleção se chama “Love Kingdom”, idealizada por mim e JP Santos, dono da marca, a qual será lançada oficialmente na festa Dreamscape, evento idealizado por mim e Lucas Farol. A festa é uma imersão completa na mixtape, trazendo uma experiência de sensações, através da música, visual, olfato e tato. No line up teremos artistas como Puro Suco, Margaridas, kLap, Juliah, DJ A e DJ Novin”, completa.

De família evangélica e criada cantando em igrejas por todo o Brasil, Juliah subiu ao palco pela primeira vez aos três anos de idade. Com oito anos, já tinha o sonho e a certeza de que seguiria a carreira musical. Aos 17 anos, se mudou sozinha para os EUA para estudar música no Institute of Audio Research, em Nova York. Formada, passou a estagiar e tomar frente de sessões de gravações no prestigiado estúdio Dubway Studios, e operar som ao vivo da Sofar Sounds por toda Nova York, sendo interrompida apenas pela pandemia de Covid-19, em 2020, quando decidiu retornar ao Brasil para se lançar nacionalmente. Em janeiro de 2022, Juliah lançou o single “Sair Por Aí” de seu EP de estreia “Nunchi”, o qual tem produção de Aloizio Lows, à frente do beat; produção vocal da própria Juliah; e mixagem e masterização de Bernardo Martins.