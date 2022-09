Juliah apresenta a Mixtape “Facetime” e realiza show gratuito de lançamento no Rio de Janeiro

Com quatro canções inéditas, projeto chega em todos aplicativos de música exaltando o amor intocável

Além dos áudios das quatro faixas, Juliah ainda disponibiliza o clipe de “perigo!!!”. “A música conta a história de uma paixão meio proibida. Enquanto as duas primeiras faixas trazem o relacionamento à distância, esta fala sobre uma paixão temporária por alguém que tanto tentou encantar, e que a personagem sabia que não podia ‘deixar entrar’ porque essa pessoa poderia tomar conta de seus sentimentos, mas no fundo ela já tem a pessoa que ela ama. No clipe trago o ouvinte para dentro do onírico, num mundo de sonhos dentro da minha cabeça. Algo meio Mulholland Dr. encontra fantasia”, completa.

Junto ao lançamento do EP, a artista realizará um showcase no Rio, com a Shake Music, e um evento de lançamento em Brasília com o Baile BsBlack. “Depois disso estou indo passar um período fora do Brasil para compor para e com artistas em Los Angeles, e mergulhar no meu lado de produtora vocal também”, adianta.

Além dos áudios das quatro faixas, Juliah ainda disponibiliza o clipe de “perigo!!!”

De família evangélica e criada cantando em igrejas por todo o Brasil, Juliah subiu ao palco pela primeira vez aos três anos de idade. Com oito anos, já tinha o sonho e a certeza de que seguiria a carreira musical. Aos 17 anos, se mudou sozinha para os EUA para estudar música no Institute of Audio Research, em Nova York. Formada, passou a estagiar e tomar frente de sessões de gravações no prestigiado estúdio Dubway Studios, e operar som ao vivo da Sofar Sounds por toda Nova York, sendo interrompida apenas pela pandemia de Covid-19, em 2020, quando decidiu retornar ao Brasil para se lançar nacionalmente. Em Janeiro de 2022, Juliah lançou o single “Sair Por Aí” de seu EP de estreia “Nunchi”, o qual tem produção de Aloizio Lows, à frente do beat; produção vocal da própria Juliah; e mixagem e masterização de Bernardo Martins.