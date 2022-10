Ju Ferraz promove evento que debate a liberdade de padrões estéticos

No último sábado a youtuber promoveu o B.O.D.Y., primeiro evento proprietário voltado para debates sobre corpo positivo, auto estima, liberdade emocional, financeira e empreendedorismo feminino e contou com a presença de Gabriela Prioli, Preta Gil e Daiana Garbin

O evento promovido pela youtuber e influencer Ju Ferraz, no último sábado (8), em parceria com a executiva Carol Veras, reuniu mais de 300 pessoas e recebeu convidadas especiais no LABOF, em São Paulo.

A manhã começou com meditação guiada por Ana Raia. Abrindo os conteúdos, o primeiro painel foi sobre auto amor e auto cuidado com as convidadas Daiana Garbin, Adri Coelho Silva, Calu Franco, Mayara Russi e Angélica Silva.



O segundo painel tratou da Influência na vida Real, com Bia Bottesi, Kim Farrell, Monique Evelle, Sofia Patsch e Luanda Vieira.



Na sequência, liberdade financeira e empreendedorismo foi tema discutido entre Mari Palma, Maria Laura e Vivi Duarte.

Já Gabriel Prioli, Fabiana Guntovitch, Angela Coelho da Fonseca e Cris Paladino falaram sobre a situação de que nenhuma mulher deveria se apertar para caber, nem na lingerie, nem na vida. A tarde, Preta Gil, Gominho, Dani Bortman, Letticia Munniz protagonizaram o painel Corpo Livre.

No penúltimo painel do dia, o tema Moda Plural reuniu convidadas Isaac Silva, Ana Isabel Carvalho Pinto e Fabíola Kassin. Para encerrar e honrar as raízes nordestinas, a Força do Regionalismo recebeu Dudu Farias, Mauren Motta, Antônio Castro e Daniela Falcão.

O evento contou com experiências de marcas patrocinadoras de diferentes segmentos, como Freixenet, Mary Kay, Bela Brand, OQV, Brizza, Magnum, Jogê, além do apoio de Coca Sem Açúcar, Schweppes, Le Lis Casa, Bolo da Madre, Kopenhagen e Pipoca do Johnny.

“B.O.D.Y. chegou para reestabelecer nosso valor e dar voz ao potencial que já existe em nós. No corpo e na alma, com nossas verdades, qualidades e dificuldades’, reforça Ju Ferraz.

