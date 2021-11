Três jornalistas da Jovem Pan vencem o Prêmio Comunique-se

O evento foi realizado no formato “fisital”, termo que denota a junção entre físico e digital

A noite da última terça-feira ficará para história do Grupo Jovem Pan e de três profissionais da equipe. Três jornalistas conquistaram troféus do Prêmio Comunique-se, considerado o Oscar do jornalismo brasileiro.

Trabalhando desde 1942 com os melhores profissionais do mercado, a Jovem Pan levou para o grupo três prêmio. O primeiro ganhador foi Vitor Brown, apresentador do programa ‘Os Pingos nos Is’ e do ‘Jornal Jovem Pan’ venceu na categoria Âncora de Rádio; Mauro Beting, do ‘Esporte em Discussão’, conquistou o troféu Esportes – Mídia Falada; e Samy Dana foi premiado na categoria Economia – Jornalista Empreendedor.

Mauro Beting é jornalista esportivo brasileiro

Samy Dana é um economista brasileiro, professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e comentarista da Jovem Pan

“O resultado mostra a força do grupo Jovem Pan de Comunicação. Temos em nosso DNA quase 80 anos da rádio e, agora, contamos com o diferencial do canal de notícias na TV que fica no ar 24 horas por dia. Emprestamos o microfone e a câmera para os jornalistas e esperamos deles a competência de fazer o certo, com seriedade. Esse prêmio é mais do que merecido. Parabéns aos vencedores”, afirma Humberto Candil, diretor de jornalismo do Grupo Jovem Pan.





O grupo Jovem Pan é o maior na área de radiodifusão da América Latina

A premiação, tradicional para a comunicação brasileira, tem 11 categorias e homenageia os melhores profissionais do mercado. Os vencedores são decididos por voto popular pelo site do Comunique-se, o que mostra que a Jovem Pan realmente tem se destacado entre o público.