Jornalista Ricardo Feltrin celebra conquista de 80 mil inscritos em seu canal no YouTube

No último dia 26 de dezembro, o jornalista Ricardo Feltrin brindou seus seguidores em uma emocionante live para celebrar a marca de 80 mil inscritos em seu canal do YouTube, que leva seu próprio nome. Nesta quinta-feira (28), apenas dois dias após a comemoração, o canal já ultrapassou a incrível marca de 84 mil inscritos, consolidando-se como um dos mais recentes sucessos no universo do streaming.

Feltrin é conhecido por sua franqueza, abordagem direta e por não temer a exploração de temas controversos em suas análises e discussões. Seja desvendando bastidores do jornalismo, expondo questões políticas sensíveis ou oferecendo críticas incisivas sobre acontecimentos atuais, o jornalista aborda assuntos que geram debates acalorados e reacende grandes polêmicas.

Sua capacidade de provocar reflexões profundas e desconfortáveis tornou-se uma característica distintiva do canal, atraindo tanto apoiadores fervorosos quanto críticos ardentes. Este aspecto provocador, aliado à sua vasta experiência jornalística, contribui para a singularidade do conteúdo oferecido por Ricardo Feltrin em sua plataforma digital, consolidando seu espaço como uma figura que está em plena escalada no YouTube.

O canal, que começou como uma extensão de sua paixão pela música e variedades, rapidamente se transformou em um sucesso estrondoso, conquistando uma base de fãs sólida e agora ultrapassando a marca de 84 mil inscritos. Seu estilo único de análise e abordagem versátil de temas que vão desde jornalismo até entretenimento contribuíram para a ascensão meteórica do canal no cenário do streaming. O sucesso fica evidente pelos números impressionantes: 750 vídeos produzidos e mais de 8 milhões de visualizações. Feltrin mais uma vez demonstra sua influência e relevância no mundo jornalístico e sua alta capacidade de reinvenção e adaptação de um jornalista consagrado aos desafios e oportunidades cenário atual.

A trajetória

Ricardo Feltrin, nasceu em 13 de abril de 1963, e traz consigo uma trajetória sólida e respeitável no jornalismo brasileiro desde 1991, quando integrou a 9ª Turma de Trainees da Folha de São Paulo. Com uma carreira multifacetada, atuou em diversos veículos do Grupo Folha, destacando-se como repórter de Cotidiano na Folha de São Paulo, redator, editorialista, colunista político e de televisão no extinto jornal Folha da Tarde, além de ser colunista principal do jornal Agora a partir de março de 1999.

Ao longo dos anos, Feltrin esteve presente em coberturas marcantes, desde o massacre do Carandiru e o impeachment de Fernando Collor em 1992 até os ataques do Primeiro Comando da Capital (PCC) em 1996 e os eventos globais como o ataque às torres gêmeas em 11 de setembro de 2001. Seu trabalho foi reconhecido com o Prêmio Folha de Jornalismo 2010, na categoria Reportagem, por seu furo jornalístico sobre a licitação de R$ 4,5 bilhões da Linha Lilás do Metrô.

No ambiente digital, Ricardo Feltrin expandiu sua presença, estreando a coluna “Ooops!” em outubro de 2000 na Folha Online. A coluna se tornou um marco em sua carreira, sendo publicada posteriormente pelo portal UOL em março de 2004. Além disso, em 2011, o jornalista criou o site de entretenimento F5, que se tornou a maior audiência do Grupo Folha na internet.

Em paralelo à sua carreira jornalística, Feltrin também é reconhecido como escritor, tendo lançado “Como Lidar com Crises, Jornalistas e Outros Predadores” em 2013. Além disso, sua paixão pela música o levou a atuar como músico profissional, tocando piano e teclado entre 1981 e 1987.

Com um nome de prestígio no cenário nacional, Ricardo Feltrin deu um passo significativo para ampliar sua presença digital ao lançar seu site privado e canal no YouTube, oferecendo notícias exclusivas de TV, aulas de piano para iniciantes, análises de cinema, conteúdo sobre animais e toques de humor e abraçou a novidade do universo digital.