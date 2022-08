Jornalista Patricia Maldonado revela detalhes do acidente que matou sua mãe e faz denúncia

Colisão entre veículos que provocou óbito foi considerada pelas autoridades dolo eventual e comunicadora declara não aceitar o evento como simples acidente, além de alertar para falta de perícia nos velocímetros dos carros envolvidos na batida

A jornalista brasileira, que atualmente reside em Orlando, nos Estados Unidos, Patricia Maldonado, compartilhou com seus seguidores do Instagram, no último domingo (21), a sua revolta e tristeza quanto ao descaso das autoridades, que, segundo ela, não realizaram a perícia nos velocímetros dos carros envolvidos no trágico acidente que matou sua mãe e deixou seu pai ferido, no início deste ano, em Valinhos, região de São Paulo.

“Hoje faz exatamente 6 meses que minha mãe se foi. Até hoje não foi sequer solicitada a perícia nos velocímetros dos carros. Até hoje não apareceram as imagens das câmeras de segurança do condomínio em frente ao local do acidente que foram mostradas para minha família no dia do crime e depois sumiram. Até hoje o crime não foi enquadrado no dolo eventual (quando o agente não quer atingir certo resultado, mas tem consciência do resultado e assume o risco de produzi-lo)”, declarou a jornalista, na postagem.

Segundo Patricia, a colisão entre o carro responsável pela batida e o veículo da sua mãe, que a levou a óbito no mesmo momento, não pode ser considerada um simples acidente.

“Será que algo que deixa um carro nesse estado e MATA NO MOMENTO DA COLISÃO uma mãe de dois filhos, avó de duas netas e esposa zelosa pode ser enquadrado em um simples acidente, mesmo quando o responsável pela colisão estava em alta velocidade e fazia ziguezague pela rua, tendo efetuado ainda várias ultrapassagens em local proibido antes de bater (de acordo com depoimento de testemunhas)? Será que podemos falar em acidente quando essa pessoa, depois de causar tudo isso, se omite de ajudar uma das vítimas que, mesmo machucada, tentava socorrer a outra, desacordada?”, alerta Maldonado.

Na postagem onde a jornalista, que já teve passagem por grandes emissoras, como Globo, Band e RecordTV, desabafou sobre o acontecimento, Patricia também divulgou um vídeo onde mostra o estado em que o veículo onde a mãe estava ficou, após a colisão, que mostra a porta dianteira do passageiro totalmente destruída, o que demonstra que a batida foi violenta.

“Até agora estava quieta porque não queria expor minha família e nosso drama pessoal, aguardando a justiça ser feita por meio da lei. Mas não posso me calar diante de tanto descaso, tanta falta de interesse das autoridades como estou vendo”, diz a jornalista, que finaliza com um aviso: “nós todos não vamos descansar enquanto a justiça não for feita”.