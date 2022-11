Jornada Valor em Saúde Brasil 2022 apresenta cases reais na área da saúde pública e privada

Evento tem início dia 17 de novembro, é gratuito, online e on demand

A 7ª edição da Jornada Valor em Saúde Brasil, evento on-line e gratuito, vai apresentar histórias reais de instituições que estão melhorando seus resultados econômicos e assistenciais, oferecendo os melhores resultados assistenciais com a máxima eficiência e controle de desperdício, propiciando ao paciente uma experiência positiva.

O evento será dia 17 de novembro e as inscrições podem ser feitas pelo site Link. https://www.valorsaudebrasil.com.br/

Dr. Renato Couto, cofundador da plataforma Valor Saúde Brasil

Esta é a oportunidade de aprender com profissionais que praticam a saúde baseada em valor, no SUS, na Saúde Suplementar, em operadoras e hospitais de diferentes portes e regiões do país.

Os palestrantes são profissionais das organizações de saúde que utilizam a plataforma Valor Saúde Brasil®️ para a governança clínica e a saúde baseada em valor. Eles mostrarão o que estão fazendo, como estão progredindo e quais resultados obtiveram até agora com as diversas aplicações da plataforma. Serão apresentados cases de grandes players do setor.

“A célebre frase de William Edwards Deming (notável estatístico, consultor, conferencista e professor norte-americano) expõe uma verdade `O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado´. E, na saúde, a grande dificuldade da gestão é pelo fato de não conseguir medir, pois é difícil ver o resultado. Você muitas vezes não sabe se o problema é por causa do paciente ou das falhas dos sistemas e dos processos. A plataforma Valor em Saúde surge exatamente como esse medidor e são esses resultados que vamos apresentar no evento”, afirma Dr. Renato Couto, cofundador da plataforma Valor Saúde Brasil.

Jornada Valor em Saúde Brasil

O evento começa dia 17 de novembro com uma live, às 10h. Na live irão palestrar o gestor do escritório de Valor na Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), Mozar de Castro Neto, a subsecretária de Atenção à Saúde de Belo Horizonte, Taciana Malheiros, os confudadores da plataforma Valor Saúde Brasil, Renato Couto e Tania Grillo, e o diretor executivo da plataforma, Breno Duarte.

Jornada Valor em Saúde Brasil 2022

Logo após a live, os cases das instituições que se destacam na entrega de valor em saúde começarão a ser liberados para os inscritos no evento assistirem on demand, ou seja, no horário que quiserem até o dia 20 de dezembro. Ao todo, serão quatro rodadas de cases que abordarão os seguintes grandes temas: Governança Clínica, Segurança do Paciente, Modelos Assistenciais e Remuneratórios e Eficiência Operacional Hospitalar.