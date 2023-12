Jorge Aragão brilha na virada: vitória contra o câncer ilumina o Palco do Samba no Réveillon

No auge de seus 74 anos, Jorge Aragão, um dos grandes nomes do samba brasileiro, prepara-se para encerrar o ano em grande estilo no Palco Samba do Réveillon do Rio de Janeiro. No entanto, este não será um show comum. O mestre do samba enfrentou uma batalha contra o linfoma Não-Hodgkin, diagnosticado em julho deste ano, e agora, em novembro, anuncia com alegria sua remissão completa da doença.

Para o artista, este réveillon terá um sabor especial, marcando não apenas a virada do ano, mas também a virada em sua própria vida. “Esse fim de ano tem um outro sabor para mim, que estou num momento de muita gratidão e celebração pela vida. Pra mim, é como se eu tivesse nascido agora em 2023”, revela Jorge Aragão, emocionado.

O sambista expressa sua felicidade em poder se despedir do ano na cidade que considera sua verdadeira casa, o Rio de Janeiro. “Nasci agora já sabendo compor e com todo um aprendizado de vida e de tecnologia ao meu redor. E poder me despedir desse ano no Rio de Janeiro, a minha cidade, fazendo o samba, que é a minha identidade, o meu sorriso, a minha letra coloca um tempero ainda mais especial nisso tudo”, diz o artista.

Jorge Aragão planeja uma noite inesquecível, celebrando a vitória sobre o câncer ao lado de sua família, amigos e fãs. “Estarei comemorando ao lado da minha família, dos meus amigos, das pessoas que fazem parte da minha história e dos cariocas, que representam a minha raiz. Tudo isso no palco, que é o meu lugar. Tenho certeza que vou me emocionar muito nesse show, que vai ter muitas surpresas e alguns dos meus principais sucessos.”

A apresentação de Jorge Aragão no Réveillon carioca promete não apenas ser um espetáculo musical, mas também um testemunho inspirador de superação e celebração da vida. O público pode esperar uma noite repleta de emoções, marcada pela batida do samba e pelo renascimento de um ícone da música brasileira.