Jonathan Nemer, humorista cristão, revela não gostar do termo ‘humor gospel’: “Tenho pavor disso aí”

Na última terça (23), o podcast “Vaca Cast”, apresentado por Evelyn Regly, recebeu um dos maiores humoristas da atualidade, Jonathan Nemer. Ele é conhecido por fazer comédia com Censura Livre, que não contém palavrões ou obscenidades. O artista falou sobre os desafios encontrados na sua carreira, infância, sua relação com a religião e polêmicas.

Atualmente, Nemer está em cartaz por todo o Brasil com seu espetáculo “O Pior Ano da Minha Vida”, onde trás humor relacionado às dificuldades e desafios do cotidiano. Devido ao seu estilo de humor, diversas pessoas definem seu trabalho como “humor gospel”, mas ele revela não gostar do termo.

“Eu tenho pavor disso, porque assim, não existe médico gospel, advogado gospel, eu faço comédia com censura livre e ponto! A comédia não é sobre igreja, não é sobre o universo gospel, tenho pavor disso aí, humor gospel”, desabafa.

O humorista revela sofrer preconceito por ser cristão e ao mesmo tempo humorista, mas que nunca deixou se abater, por ter segurança do que está fazendo.

“Fui pioneiro nisso aí, então levei muita porrada, me vestia de mulher e o povo já ficava chocado, hoje 2022 ainda tem gente que choca quando coloco uma peruca e me pinto, na época era quase que unânime, ‘tá desviado, vestindo roupa de mulher?’, o povo acha que eu visto por prazer, é só pra fazer um vídeo… Mas na época eu sofri muito, porque era uma coisa nova, mas nunca fui de ‘ai tô sofrendo ataque’, levava bordoada e continuava, porque eu estava segurando o que eu estava fazendo, não tô desrespeitando a Deus, não tô falando nada da autoridade dele, tô levando alegria”, relembra.