Jonas Amador e Jéssica Marques se inspiram em Castelo-Rá-Tim-Bum para festa de Halloween

Vindos do norte do país, a dupla de influenciadores juntaram o nostálgico e a criatividade na escolha do look

Os criadores de conteúdo digital da Amazônia, Jonas Amador e Jéssica Marques, apostaram em um look inspirado no saudoso Castelo – Rá – Tim- Bum, que marcou a infância de muitos brasileiros, para a festa de Halloween da Sephora, realizada nesta quinta-feira (13), em São Paulo. Para a influenciadora, mesmo após 25 anos do encerramento do programa, ele continua sendo bastante memorável. Foto: Raphael Amaral Fantasiados de Nino e Morgana, a dupla de influenciadores optou por algo emblemático e que pudesse trazer boas recordações em sua primeira participação no evento. “Pensamos em algo nostálgico, que pudesse nos trazer uma lembrança positiva e que ao olharem os personagens, lembrassem das suas infâncias. É uma maneira também de agradecer e homenagear o programa que fez parte da vida de muitas outras crianças brasileiras.” Fantasiados de Nino e Morgana, a dupla de influenciadores optou por algo emblemático e que pudesse trazer boas recordações em sua primeira participação no evento Foto: Raphael Amaral O evento traz esse ano o lema de incentivar ainda mais a liberdade de expressão e celebração, dando a oportunidade de seus convidados soltarem a criatividade na hora de escolher o look da noite.

Para a influenciadora, mesmo após 25 anos do encerramento do programa, ele continua sendo bastante memorável. "Mesmo sendo criado nos anos 90, a série tem estado bem em voga nos últimos tempos, o que nos incentivou escolher os personagens principais que são tão importantes. Nós dois crescemos assistindo a série e tem tudo a ver com Halloween, tem uma autenticidade e ainda faz parte da cultura brasileira, então resolvemos apostar sem nem questionar muito", complementa Jéssica.