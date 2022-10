Jóias inspiradas nos Lençóis Maranhenses compõem a nova coleção da joalheria Carla Amorim

Joalheria cria joias em homenagem aos encantos da mágica região

Com peças inspiradas na natureza dos lençóis maranhenses, a joalheira Carla Amorim lança nesta quinta-feira (20), sua nova coleção.

Para a designer, que dá o nome à marca, a experiência de escolher esse lugar para suas criações foi indescritível, cheia de ensinamentos da natureza e gratidão. Pelas palavras de Carla: “Como um lugar pode ser tão lindo, único e ensinar tanto?”. Para ela, o movimento das dunas diz que devemos ser flexíveis. As lagoas que secam e depois voltam a encher, revelam que devemos ser resilientes. As águas transparentes, claras e doces, servem de inspiração para a vida, e, o pôr do sol, chega mostrando que devemos ter sempre a certeza de que a luz, uma hora, volta a brilhar.

A designer Carla Amorim

As novas jóias contam com cores e designs que fazem referências visuais à natureza através do verde das esmeraldas, roxo das tanzanitas e diversidade de tons azuis nas turmalinas paraíbas, topázio sky e água marinha, com as três cores de ouro, rosa, amarelo e branco. Presente também, estão o coral peaux d’ange e os eternos diamantes. As texturas das peças são destaque graças ao seu trabalho único e artesanal.

Os Lençóis Maranhenses

A coleção Lençóis Maranhenses estará disponível a partir de 20 de outubro em todas as lojas Carla Amorim do Brasil e também no e-commerce da marca, além de contar com a venda na Farfetch e no Iguatemi 365.