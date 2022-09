“Jogando para a plateia”, podcast pioneiro em Santa Catarina anuncia parceria com o Lide

Completando dois anos no ar e mais de 230 episódios, podcast pioneiro em Santa Catarina recebe o presidente do LideSC, Delton Batista, para marcar a nova fase; transmissões agora ocorrem diretamente da Acate

O pioneiro podcast catarinense, Jogando Para a Plateia, conta com mais de 230 episódios no ar e completa dois anos de atividade no mês de outubro.

Podcast acaba de firmar parceria com o Lide e comemora dois anos no ar em outubro

Sob o comando Fábio Ferrari e Jimmy, o podcast acaba de firmar parceria com o Lide – Grupo de Líderes Empresariais, organização em atividade no Brasil desde 2003.

Para marcar a estreia da nova fase, que também contempla um novo estúdio, com sede no prédio da Acate (Associação Catarinense de Tecnologia), a dupla recebeu o empresário e presidente do Lide SC, Delton Batista.



Delton Batista entre os apresentadores do Jogando Para a Plateia, podcast que acaba de anunciar parceria com o LIDE

O episódio inédito, primeiro fruto da parceria entre o podcast catarinense e o Lide, já está no ar no Youtube e inúmeras plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts e Apple Podcasts.

De acordo com Jimmy, a parceria com o Lide “é um encontro feliz que vai oportunizar mais networking com o público empreendedor, expandindo os horizontes do podcast para além das fronteiras de SC com a participação de profissionais de expressão nacional”.

Jimmy também reforça que a parceria casa com o atual momento do Lide SC, que está comemorando 10 anos de atuação e vem buscando iniciativas e espaços para divulgar mais à sociedade os empreendedores da região e as suas realizações.



Fábio Ferrari, Delton Batista e Jimmy na gravação do primeiro episódio do podcast Jogando para a Plateia em parceria com o LIDE

Segundo Ferrari, “a ideia é que através da parceria com o Lide, o Jogando para a Plateia receba cada vez mais talentos que estão despontando com iniciativas inovadoras e que já integram o Lide Futuro, além de empreendedores seniores do Lide Global”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assista ao novo episódio: https://youtu.be/QAqztMq9ySI