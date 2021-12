Do nordeste para as paradas do Brasil: Joãozinho da Patrão é nova potência do funk

Do Recife, o cantor já conquistou milhões de views no Youtube e é nova aposta do Brasil

Uma das grandes apostas do Brasil, saiu de Recife. João Allan Arruda Soares, conhecido como Joãozinho da Patrão é colecionador de grandes hits, entre eles, Viciada, Sonho Louco e Revoada do Patrão.

A carreira do ídolo do funk começou aos sete anos e já conquistou o nordeste brasileiro e agora está nas paradas de todo o Brasil. A grande referência de Joãozinho da Patrão foi o pai. A família de músicos se reunia para cantar e tocar, e no meio da grande animação, o cantor já mostrava que nas veias corria muita potência artística.

“Minha família se reunia em casa para as festas, e no meio desses momentos, meu pai que escreveu algumas letras, viu o potencial na minha voz. Começamos a fazer algumas participações, músicas e não demorou muito para as minhas produções virilizassem na região”, contou o cantor.

No início, o ritmo que contagiava era brega funk, mas o que caiu no gosto do público foi o funk. “Comecei a fazer algumas participações com outros artistas e já tinha algumas músicas com mais de um milhão de views na internet. Aquilo foi surreal. Mas, como era muito jovem, foi apenas aos 12 anos, na gravação do meu primeiro DVD, que comecei a fazer apresentações. A sensação de cantar para mais de 2 mil pessoas e ouvi-las cantar as minhas músicas é indescritível”, descreveu.

Nem mesmo a pandemia foi capaz de frear o sucesso do cantor, de 17 anos. O período de isolamento apenas fez crescer ainda mais a potência do Joãozinho da Patrão nos streamings. “Esse foi um momento de preparação, mas mesmo sem os shows, não dava para ficar parado. Produzi diversas músicas que se tornaram hits nas plataformas, e isso me deixou cheio de gás para chegar em 2022 com muito mais força”, explicou.

Colecionador de milhões de views nos streamings, Joãozinho da Patrão já tem grandes projetos para 2022. No próximo ano, o cantor vai fazer a segunda agravação de seu DVD, dessa vez com grande referência do funk carioca.

“Preparei muitas novidades e novas músicas que tenho certeza de que vai cair no gosto do público. Além de ser algo totalmente inovador, sabemos bem o que o público quer ouvir para se divertir, além, é claro, de muitas parcerias”, completou o astro.