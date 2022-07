João Souza, empreendedor brasileiro, cria aplicativo revolucionário no segmento de manutenção em residências nos EUA

Idealizador do aplicativo Aloha Smarth Tech que oferece serviço de limpeza e manutenção em casas de férias na Flórida, comenta sua trajetória e projetos para o futuro

Papel, lápis e borracha. Pode ser difícil de acreditar, mas não há muito tempo, esses eram os instrumentos de trabalho conservadores utilizados para controle de manutenção e faxina das casas de férias de Orlando, nos Estados Unidos. Que por sinal, é hoje a cidade mais visitada do mundo. Ao observar essa problemática, o empreendedor João Souza, que já trabalhava com logística de transportes no Brasil, teve uma ideia que revolucionou totalmente a forma como esses serviços são prestados na cidade.

Idealizador do método exclusivo Aloha Smart Tech comemora o sucesso do aplicativo

Desde então, o empresário trabalhou duro para que essa ideia se materializasse. Ainda no Rio de Janeiro, cidade que até então morava, João comandou uma força-tarefa com sócios que também apostaram nessa ideia. “Tenho muito orgulho de toda essa história e de ter pensado em algo que, de fato, faz toda a diferença na vida de muitas pessoas. Não só dos turistas, mas também dos trabalhadores. Pessoas que nem sempre os outros costumam pensar, mas o aplicativo traz essa facilidade e segurança para os dois lados”, se orgulha.

O Aloha Smart Tech já conta hoje com 47 equipes de manutenção e limpeza e já prestou serviço diretamente para mais de 200 residências na região. João conta que um dos maiores diferenciais do aplicativo é justamente a segurança e os serviços em ‘real time’, tempo real em português. “Nós contamos com um serviço de geolocalização que só é ativado 50m da residência, ou seja, o prestador de serviço só pode afirmar que chegou ao local quando realmente está lá”, detalha.

Empreendedor João Souza anuncia que o aplicativo Aloha Tech tem planos de expansão para outros países

Quando se trata de faxina, há uma diferença cultural muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos. Nos EUA, quando uma faxina é solicitada, todos os serviços devem ser expressamente detalhados e pagos individualmente. E o aplicativo Aloha Smart Tech pensou também em como atender essa demanda. “No aloha é possível enviar fotos para solicitar serviços extras. Por exemplo, a pessoa foi contratada para limpar o chão, mas ao chegar lá, averigua que o turista anterior tinha gatos e precisa limpar o sofá. Então ela manda fotos e o serviço é analisado e cobrado a parte se for o caso. A contratada também envia fotos de todo o serviço desempenhado para garantir que eles foram feitos”, explica.

João afirma que não tem medo de mudanças e muito menos dos problemas que elas podem ocasionar. Ao contrário, em suas palavras: “Vejo nos problemas uma oportunidade de criar soluções”. É assim, de forma corajosa, que o empreendedor fala dos planos para o futuro da empresa. “A Aloha já pode ser considerada hoje uma empresa de sucesso. Temos muitos planos de expansão, afinal, Orlando só cresce e ganhou novamente como a cidade mais visitada de todo o mundo. É um destino muito familiar, então as casas de férias são um ponto excelente de trabalhar e investir. Mas posso adiantar que temos muitos planos de expansão para outros estados, e inclusive fora do país”, conclui.