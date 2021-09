Novos ares! Jornalista João Fernandes é o novo contratado de afiliada da Record TV

O jornalista renomado chega a TV Correio pronto para briga pela audiência

Alguns jornalistas quando chegam em determinado momento da carreira, quando consolidam seu nome, tendem a querer descanso, mas não é o caso do ex-apresentador do SBT Notícias, João Fernandes. O jornalista acaba de ser contratado pela TV Correio, afiliada da RecordTV, e pertencerá o time de ancoras da emissora.

O ex-SBT tem encarado essa nova etapa como a mais desafiadora da sua carreira, pois agora entrará, confiante, na briga pela audiência diária e adorando essa sensação de novos ares e de pisar no desconhecido. E, também, preparado para o aumento da visibilidade do seu trabalho, que é algo que ama fazer e, principalmente, ser um canal para aqueles que precisam. “Eu estou chegando pra ser a voz do povo paraibano e podem contar comigo sempre”, informa João Fernandes.

A data de estreia ainda não foi revelada, mas uma coisa é certa: será a frente de um jornal da casa garantindo ótimas matérias, voz ao povo paraibano e notícias precisas sempre em compromisso com a verdade, que já é algo marcante em seus trabalhos anteriores.

Apaixonado por ciclismo, João está pronto para rodar por João Pessoa em sua bicicleta, conhecer cada cantinho da cidade e estar cada vez mais perto de seu público.

“Eu já estou de corpo, alma e coração aqui na Paraíba. Quero me entregar como jamais me entreguei a um projeto. Aos diretores da TV Correio e aos apaixonados pela TV, eu digo que vontade e dedicação não vão faltar. Podem contar comigo pro que der e vier porque agora estamos “juntos e misturados”.!”, conta animado o novo âncora.

Repórter e apresentador, trabalhou por oito anos no SBT, apresentou um dos principais jornais da casa, o SBT Notícias, participou de grandes coberturas, como a Copa do Mundo na Rússia em 2018 e o acidente aéreo da Chapecoense em 2016, passou pela TV Tem, afiliada da Rede Globo, e pela TV Vila Real, afiliada da Record TV no Mato Grosso.