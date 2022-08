Jô Soares agradece Gentili por ter criado teatro de comédia em São Paulo

No Troféu Imprensa 2017, o apresentador e humorista fala sobre a carreira e ano sabático

Morreu na madrugada desta sexta-feira (5), aos 84 anos Jô Soares. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 28 de julho. A informação foi confirmada por sua ex-mulher Flávia Pedras nas redes sociais.

Jô Soares se emociona no SBT e agradece Danilo Gentili em programa de Silvio Santos

Para homenagear o apresentador e humorista que marcou a tela da TV Globo, uma entrevista onde Jô recebe cinco estatuas do Troféu da Imprensa em 2017, voltou a viraliziar na internet.

No vídeo, Jô aparece extremamente emocionado pela homenagem e faz referência à Gentili.

“Eu gostaria de agradecer ao Danilo por duas coisas que estou completamente admirado.

Primeiro é por ter criado um teatro onde ele dá vez a comediantes iniciantes, na Avenida Augusta, em São Paulo. E a segunda coisa que quero agradecer e por ele estar fazendo um trabalho excelente no programa dele e esquentando o lugar para minha volta”, brincou o apresentador.

Humor como registro

Em todas as suas inúmeras atividades artísticas – entrevistador, ator, escritor, dramaturgo, diretor, roteirista, pintor… –, Jô Soares teve o humor como marca registrada. Foi seu ponto de partida e sua assinatura no teatro, na TV, no cinema, nas artes plásticas e na literatura. Ele próprio gostava de admitir isso.