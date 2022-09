Em 2020 com a chegada da pandemia os alunos foram obrigados a migrar para modalidade Ead

O empresário jhony Sarmento diz que o mercado da educação mudou pós pandemia.

Com essa facilidade de gestão de tempo em poder estudar em qualquer hora e qualquer lugar, bateu o topo de preferência entre aqueles que estavam em curso e também despertou olhares daqueles que queriam retomar seus estudos, ou até mesmo iniciar um curso superior ou técnico profissional.

Empresário jhony Sarmento



Isso fez com que as instituições de ensino disponibilizasse essa nova modalidade em suas plataformas.

Jhony explica que a validade e reconhecimento do Mec ( Ministério da Educação ) dos cursos Ead tem o mesmo reconhecimento dos presenciais.