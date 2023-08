Jeziel Rosa: O especialista que revolucionou as técnicas de vendas no Brasil e no exterior

Especialista Jeziel Rosa leva suas técnicas de vendas aos Estados Unidos, Reino Unido e Dubai

Considerado um dos maiores especialistas em vendas do Brasil, o influencer e palestrante Jeziel Rosa está prestes a embarcar em uma emocionante turnê internacional de palestras e treinamentos de luxo. Com um currículo extenso no cenário empresarial brasileiro, Rosa conquistou reconhecimento por seu método TSV (Turbine Suas Vendas) e agora busca expandir sua atuação no exterior.

Palestrante de renome internacional, Jeziel revela os segredos para turbinar suas vendas

Em agosto, o especialista inicia sua jornada com um ciclo de palestras nos Estados Unidos. Em outubro, é a vez do Reino Unido receber sua expertise em técnicas de valorização de produtos, persuasão de clientes e atendimento ao consumidor.

Imersão de luxo em Dubai: Aprenda com o guru das vendas e viva uma experiência única

Porém, o ápice dessa jornada será a “Imersão TSV Experience 2023”, um treinamento de luxo que acontecerá de 12 a 17 de novembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O evento, que ocorrerá no renomado Hotel Raddisson Blue Waterfront, promete ser uma experiência única e enriquecedora para os participantes.

O treinamento em Dubai contará com palestras ministradas pelo próprio Jeziel Rosa, abordando tópicos cruciais para o sucesso nas vendas, além de proporcionar networking com empresários internacionais e a troca de experiências valiosas. A iniciativa visa aproximar os empresários brasileiros de seus pares globais, fortalecendo laços comerciais em escala internacional.

No entanto, o aprendizado não será a única atração do evento. Os participantes terão a oportunidade de desfrutar de atividades recreativas exclusivas em Dubai, como um city tour pelos principais pontos turísticos da cidade, incluindo uma visita ao famoso Burj Khalifa, o maior arranha-céu do mundo. Também serão proporcionados safáris e acampamentos no deserto, proporcionando uma experiência cultural inesquecível. E como toque de luxo, os empresários poderão dirigir carros de alto padrão, como modelos das marcas Ferrari e Lamborghini, pelas exuberantes ruas de Dubai, bem como SUVs 4X4 pela região arenosa.

Para Jeziel Rosa, esse treinamento de luxo representa uma oportunidade única de crescimento pessoal e profissional para todos os participantes. O sucesso da edição anterior da Imersão TSV Experience reforça sua expectativa de que esta será ainda mais marcante e repleta de aprendizados enriquecedores para todos os envolvidos.

“Tenho viajado por todo o Brasil promovendo palestras sobre vendas e, recentemente, tenho sido cada vez mais convidado para compartilhar meus métodos fora do país. Essas experiências têm sido valiosas tanto para mim quanto para os participantes dos encontros que promovo”, afirma entusiasmado o especialista.

Dessa forma, Jeziel Rosa continua a consolidar seu nome como um dos principais influenciadores do mundo dos negócios no cenário global. Sua expertise e comprometimento em auxiliar empresários, vendedores e gestores têm impactado positivamente diversos setores, tornando-o uma referência no universo das vendas e um palestrante requisitado em âmbito internacional.