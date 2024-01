Jéssica, filha do cantor Leonardo, tem complicação em cirurgia

A filha do cantor sertanejo Leonardo, Jessica Beatriz Costa, em dezembro de 2023, realizou uma cirurgia de abdominoplastia, que provocou sérias complicações em seu corpo. De acordo com Jéssica, ela ficou em estado letárgico (níveis de energia abaixo do normal) e houve a necessidade dela receber transfusão de sangue.

“A abdominoplastia é uma cirurgia realizada para resolver o problema principalmente de flacidez de pele da região abdominal. Nessa cirurgia, usualmente corrigimos a diástase, que vem a ser o afastamento dos músculos reto-abdominais que acontecem na mulher principalmente pós-gestação, além da correção do excedente de pele. Assim como qualquer outra cirurgia, ela está sujeita a complicações como hematomas, que vem a ser um acúmulo de sangue na região operada, seromas, que vem a ser um acúmulo de líquidos também pós-cirurgia, além de necrose de pele, principalmente em pacientes tabagistas”, explica o médico cirurgião-plástico Dr. Nélio Watanabe Aguilera

Segundo o Dr. Nélio Watanabe Aguilera, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS), da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) e da Federação Ibero Latino-americana de Cirurgia Plástica (FILACP), existe a possibilidade de ter ocorrido uma intercorrência no procedimento: “Um hematoma no período pós operatório, que pode acompanhar queixas clínicas de cansaço, sonolência dentre outros sintomas que podem caracterizar uma anemia aguda em função do hematoma. Provavelmente isso que ocorreu e, muito prudentemente, o cirurgião interviu de forma acertada para estabilização do quadro e compensação clínica com a transfusão de sangue.

Uma das complicações gravíssimas para essa cirurgia, que mais provoca medo e que deve-se tomar cuidados, é o tromboembolismo pulmonar, que “vem a ser justamente a formação de algum trombo, coágulo de sangue, que pela circulação sanguínea vai para os pulmões. Dessa forma, se for um tromboembolismo maciço, coágulos grandes, ele pode ser fatal imediatamente. Então num pós-operatório de uma abdominoplastia, assim como qualquer outra cirurgia, e muito incidente na ortopedia em casos de fraturas ósseas, em que o paciente necessita ficar imobilizado, geralmente assim, estão esses pacientes mais sujeitos a esse tipo de complicação”, como explica o médico, que complementa afirmando que dependendo do grau do tromboembolismo pulmonar e se ele é maciço pode ser fatal. No seu estágio mais leve, o tratamento é mais leve. Enquanto que no estágio médio, requer cuidados mais severos como internação em UTI.