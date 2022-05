Jesse Koz e Dhurastey serão homenageados pelo prefeito de Balneário Camboriú, cidade onde o influencer morava

A morte do influencer Jesse Koz, de 29 anos e seu cão Shurastey causou grande comoção e repercussão no Brasil e nos Estados Unidos, país onde o trágico acidente aconteceu.

O morador de Balneário Camboriú e seu cão morreram após se envolver em um acidente no estado de Oregon, na última terça-feira (24).

Jesse era bastante conhecido por viajar pela América com seu cachorro da raça Golden retriever em um Fusca com placas de Balneário Camboriú.

As viagens começaram em 2017 e a dupla já tinha visitado 16 países. O objetivo da última viagem era chegar ao Alasca. A viagem fazia parte de um projeto chamado “Shurastey or Shuraigow?”, uma adaptação inspirada na música “Should I Stay or Should I Go”, que significa “Devo Ficar ou Devo Ir”, um hit da banda The Clash que tinha tudo a ver com a vida de Jesse.



As publicações atraíram milhares de seguidores e somente no Instagram, mais de 400 mil pessoas acompanhavam as aventuras diárias de Jesse e Shurastey à bordo do Dodongo, nome dado ao fusca.

A imprensa local que acompanhou o socorro ao acidente, resgate e morte de Koz, informou que o acidente aconteceu após Jesse tentar desviar um engarrafamento, perder o controle do veículo e cruzar a pista contrária.

O fusca Dodongo bateu de frente com um veículo que seguia no sentido contrário. Jesse sofreu ferimentos graves, foi socorrido com vida, mas acabou morrendo no local. Shurastey não resistiu e morreu antes da chegada do resgate.

Em meio à grande comoção, o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, anunciou pelas redes sociais que Jesse Koz e Shurastey serão homenageados na cidade.

Um parque para cães será inaugurado com o nome Shurastey, e uma cãominhada em homenagem a dupla está marcada para o dia 9 de julho. Além disso, o prefeito também anunciou uma arte na praça do elevado na Avenida do Estado.

“A cidade fará uma homenagem através da arte para eternizar a dupla Jesse e Shurastey, que levaram com orgulho o nome da nossa cidade e do nosso país para o mundo. Essa dupla vai continuar a inspirar a celebração da vida, a leveza da alma, a amizade e o respeito aos animais”, ressaltou Oliveira.

Jesse e seu amigo fiel receberão uma outra homenagem de um grupo de colecionadores de carros antigos, o “Volks Itajaí”. O grupo organizou uma carreata que saíra de Itajaí (SC) e seguirá até Balneário Camboriú, no próximo domingo (29).

Prefeito de Balneário de Camboriú , Fabrício Oliveira deve inaugurar um parque para cães com o nome Shurastey , entre outras homenagens



O translado de Jesse e Shurastey ainda não tem data para acontecer. O animal precisará ser cremado para ser enviado de volta para o Brasil, por exigência da legislação dos Estados Unidos. A urna com as cinzas do cão vão para Santa Catarina junto do corpo de Jesse.

Os gastos serão pagos com recursos de uma vaquinha online feita por amigos de Jesse. Em poucas horas, a campanha arrecadou mais de 120 mil reais necessários para custear os procedimentos.

O governador Carlos Moisés também anunciou nas redes sociais que ainda já entrou em contato com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, para solicitar apoio do Itamaraty para realizar o translado.