Jequiti lança fragrâncias infantis com tema “Luccas Neto e Gi”, fenômeno entre a garotada

Com preços promocionais de lançamento, a marca traz para as crianças duas opções de produtos inspirados nas personagens Aventureira Vermelha e Aventureiro Azul

Fenômeno da internet e sucesso entre a garotada, as aventuras de “Luccas Neto e Gi” chegam na Jequiti para estrelar o Dia das Crianças da marca.

Criador de conteúdo, ator, empresário e roteirista, Luccas Neto é “top of mynd” quando se trata de produção de conteúdo ligado ao entretenimento e mensagens socioeducativas para crianças. Com mais de 50 milhões de seguidores e mais de 30 bilhões de views, é dono do maior canal infantil do Youtube no Brasil e do maior canal de marcas infantis variadas no mundo.

Para os meninos, a colônia do Aventureiro Azul apresenta o caminho olfativo Fougère Vibrante, com todo o espírito aventureiro do personagem

As novas fragrâncias de ‘’Os Aventureiros’’ são inspiradas no espírito aventureiro e trazem a essência das personagens, que são símbolos de amizade, coragem e diversão no dia a dia.

“É hora de levar a diversão para todo lugar com as colônias dos aventureiros da Jequiti. É hora de acompanhar a criançada em todas as aventuras com as colônias do Aventureiro Azul e da Aventureira Vermelha. Olha só aonde a gente chegou”, ressalta o youtuber.

Fenômeno da internet e sucesso entre a garotada, as aventuras de “Luccas Neto e Gi” chegam na Jequiti

Para os meninos, a colônia do Aventureiro Azul, desenvolvida pelo perfumista brasileiro Leonardo Lucheze, da casa de fragrância Tagasako, apresenta o caminho olfativo Fougère Vibrante, com todo o espírito aventureiro do personagem, com notas de limão, lavanda e âmbar, que trazem frescor e alegria.

Já para as meninas, a fragrância da Aventureira Vermelha apresenta um Frutal adocicado com alegria, doçura e cuidado

Já para as meninas, a fragrância da Aventureira Vermelha, desenvolvida pela perfumista espanhola Francisca Areias, também da casa de fragrância Tagasako, apresenta um Frutal adocicado com alegria, doçura e cuidado nas notas olfativas de Bergamota, Orquídea Cor-de-rosa e Vanilla.

As novidades da marca já estão disponíveis no site oficial da Jequiti ou através dos mais de 200 mil consultores e consultoras espalhadas pelo Brasil. E as novas fragrâncias estão com preço especial de lançamento, por apenas R$ 22,90 ou R$19,90 – para quem adquirir duas unidades dos produtos.