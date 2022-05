Jeep e Fernanda de Freitas se reúnem para ação de limpeza da praia de Grumari, no Rio de Janeiro

Além da limpeza, a ação teve Yoga, café da manhã, muita música e surf

Jeep se uniu ao Instituto Route Brasil e convocou voluntários, como a atriz Fernanda de Freitas, para ação de limpeza da praia de Grumari, área de Proteção Ambiental na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no domingo, dia 01 de maio.



Na ação voluntários e Jeep Lovers realizaram o mutirão de limpeza na área de proteção ambiental, com natureza preservada e rica em belas paisagens. A ideia principal foi despertar a conscientização por meio de uma ação educativa, sensibilizando as pessoas sobre o impacto do consumo, o descarte incorreto de resíduos e efeito que essas ações têm para o meio-ambiente.

“A Jeep já tem um histórico grande de ações sociais e ambientais: patrocinamos Projeto Tamar em todo Brasil, temos projeto de água de reuso na nossa fábrica em Pernambuco, fazemos plantio de árvores e ações sociais com crianças. Somos uma empresa ligada ao off-road, o 4×4, então no mês de abril sempre realizamos ações de impacto em relação à natureza, à aventura e à sustentabilidade para celebrar”, explica Fabiano Ferreira, do Marketing Regional Sudeste da Jeep.

A programação intensa reuniu cerca de 300 pelos voluntários, capitaneados por influenciadores como a atriz Fernanda de Freitas e o surfista Gabriel Pastore.

Um grupo de Jeep Lovers fez uma carreata em direção à Grumari, saindo de 7 concessionárias do Grande Rio. Além da limpeza, a ação teve Yoga, café da manhã, muita música e surf.

A coleta de lixo contou com triagem e encaminhamento dos resíduos retirados da praia.

“O objetivo foi promover o bem-estar coletivo e da natureza, deixando um ambiente limpo para o bem da biodiversidade local e para que todos possam desfrutar. Afinal, o bem-estar da natureza é o nosso também. Através da análise do material coletado, poderemos propor políticas públicas para melhorar as condições ou criar campanhas para a conscientização dos usuários e vendedores locais. Mais que nos unir para colocar a mão na massa, essa é uma jornada de formação de consciência para a preservação do meio ambiente”, conta Simão Filippe, presidente do Instituto Route Brasil.

A ideia de unir forças foi para criar um alerta e abrir o debate sobre as ameaças que acontecem diariamente ao meio-ambiente, mares e reservas, convidando a sociedade para participar ativamente do processo de preservação.



“Todo mundo gosta de estar em uma praia bonita e limpinha. Esse ambiente é como se fosse parte da nossa casa, temos que cuidar e zelar, trabalhando em comunidade. A gente quer conectar o público Jeep e quem simpatiza com a marca com a ação social verde e através dessa atividade conjunta levar a conscientização a muitas pessoas”, avalia Fabiano.