Jaqueline Santos participará de luta de Dynho Alves contra Cristian Figueiredo

A atriz ,humorista /digital influencer Jaqueline Santos fará participação na luta de Dynho Alves neste domingo, dia 25 de setembro na Arena Athletico Paranaense em Curitiba que terá outras atrações como Tirulipa,wesley Safadao ,Popó

Dynho Alves foi visto à primeira vez com Jaqueline Santos em sua festa com tema “cabaré”,e foi conquistado pela Tiktoker que tem mais de 5milhoes de seguidores nas redes sociais e meio bilhão de visualizações,além disso é considerada a rainha das cantadas “picantes “,ousadas dentro do seu estilo humorístico.

Foram vistos também numa balada juntos e depois daí os dois sempre se interagem pelos posts do Instagram.

Segundo a assessoria de Jaqueline Santos os dois estão em preparativos de conteúdos pra internet e são parceiros demais um do outro.

Em comentários nas redes já rola muito shipper desse casal de amigos que está dando o que falar.