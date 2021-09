”A gente veio à Terra pra cuidar do outro” diz Gilmelândia ao se emocionar com Ivete

Ivete e a cantora Gilmalândia, mais conhecida por Gil, protagonizaram uma cena emocionante no episódio de 15 de setembro no Música Boa ao Vivo

A cantora baiana Gilmelândia esteve presente nodia 15 de setembro no programa Música Boa ao Vivo, apresentado pela também cantora Ivete Sangalo e exibido pelo canal Multishow, rede filiada à tv Globo. O programa recebe vários famosos para um show musical onde os convidados cantam seus maiores sucessos junto da apresentadora. E quem passou por lá pode confirmar que o clima foi de muita emoção por parte da apresentadora e também pela convidada Gil.



Em certo momento do programa, Ivete fez uma homenagem à Gil, em que falou sobre seu trabalho como cantora e também sobre sua bondade, sobre o trabalho social que desenvolve, sempre ajudando o próximo e as pessoas carentes de sua terra natal. Ivete disse na presença de outros famosos que todos deveriam saber o ser humano que Gil é, por sua carreira musical, mas também pela sua ajuda e doação ao próximo. Ressaltou ainda que muitas vezes Gilmelândia preocupa-se mais com o outro do que com ela mesma. E que muitas famílias são auxiliadas pela cantora baiana. Gil não conseguiu esconder a emoção com relação às palavras da amiga.



Mas quem pensa que a amizade de Ivete e Gil é apenas na frente das telas ou em cima dos palcos, engana-se. Gilmelândia já demonstrou seu carinho por Ivete Sangalo em várias entrevistas, inclusive contando que em um momento difícil que viveu, no qual sua mãe estava doente. Ivete Sangalo foi uma amiga solidária nesta fase delicada da vida da colega de palcos. Ajudou financeiramente com a UTI Móvel para a mãe de Gil e a apoiando.

Em uma cama de hospital, a mãe de Gilmelândia pediu a ela que não perdesse sua alegria e salvasse as pessoas. E a cantora seguiu o conselho. Ajuda o próximo financeiramente, tem empatia, se preocupa com o outro. As formas de ajuda são várias, desde shows beneficentes a ajuda financeira a famílias de baixa renda. Inclusive em 2016 Gilmelândia foi candidata a vereadora em 2016 pelo PR. Também fez trabalhos sociais em parceria com a prefeitura de Imperatriz BA. Música Boa ao Vivo é exibido pelo Canal Multishow, todas as terças, às 20:30hs.