Influenciadora Ísis Lyon fecha loja Burberry para um ensaio fotográfico no shopping JK Iguatemi, em São Paulo

Uma famosa loja no shopping JK Iguatemi, em São Paulo, fechou nessa última terça-feira, pois virou cenário de um ensaio com a influenciadora e CEO da ONG GR Together, Ísis Lyon.

Usando um vestido exclusivo, no Brasil, ela posou para as lentes do fotógrafo Beto Gatti. Além do seu trabalho, Ísis será musa de bateria da Unidos de Vila Maria ano que vem.



A modelo e CEO da ONG GR Together, vislumbrou um futuro de sucesso desde jovem, quando ainda morava em Taipas, na periferia de São Paulo, onde viveu até os 27 anos. Ísis acumula mais de 800 mil seguidores no Instagram, onde mostra seu dia a dia e sua rotina na faculdade de medicina.