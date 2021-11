Influenciadora Ísis Lyon doa brinquedos e cestas básicas para crianças e famílias da Escola de Samba Unidos de Vila Maria, de São Paulo

`Samba de Luz´ e outros projetos de Isis Lyon também foram temas da entrevista que ela deu para o TV Fama, e que vai ao ar, em breve, no programa, da Rede TV

A influenciadora, empresária e CEO da ONG GR Together, Ísis Lyon, é a idealizadora do projeto `Samba de Luz´, que vai doar milhares de brinquedos e cestas básicas para as crianças e famílias da Escola de Samba Unidos de Vila Maria, de São Paulo, da qual, ela será musa da bateria, no próximo carnaval.

Nesta última segunda-feira, ela recebeu na quadra da agremiação, o ator, DJ e modelo Jesus Luz, a apresentadora Flavia Vianna e o humorista e apresentador Marcelo Zangrandi, que estão apadrinhando o projeto e fazendo doações.

`Samba de Luz´ e outros projetos de Isis Lyon também foram temas da entrevista que ela deu para o TV Fama, e que vai ao ar, em breve, no programa, da Rede TV.