Isabeli Fontana dá aula de yoga em lançamento de sua coleção de roupas em SP

A top model Isabeli Fontana aproveitou o lançamento de sua coleção de peças com a Trinys – marca referência de roupas fitness e de athleisure -, para dar uma aula especial para convidadas, na tarde desta terça-feira (18/10), nos Jardins, em São Paulo.

Além de modelo, atriz e mãe de dois filhos, Isabeli é também professora certificada de Kundalini yoga, uma modalidade de yoga.

“Sempre sonhei em poder dar minha própria aula de Yoga!”, comemorou Isabeli Fontana (Crédito: Bruno Fiorentino)

Em sua rede social, Isabeli comentou sobre a aula e a prática de yoga:

“Sempre sonhei em poder dar minha própria aula de Yoga! Foi quando pós pandemia, resolvi na minha agenda louca dar prioridade a essa formação!!! Lá no Colorado, estudei e vivi o kundalini yoga por 30 dias corridos, das 5 da manhã as 7 da noite todos os dias!!!! E esse momento foi grandioso pra mim, me senti realizada! Agradeço demais a nossa collab com @trinysbrasil e a todas vcs mulheres que estiveram aqui hoje“.



A top model é professora certificada Kundalini yoga (Crédito: Bruno Fiorentino)

Kundalini

O termo Kundalini significa “energia espiritual ou força vital localizada na base da espinha”. Seu nome é originário da deusa Kundalini Shakti, responsável pelo poder de gerar a vida.

Diz a lenda que essa deusa está adormecida na base da sua coluna através do sétimo chakra – a coroa. Para atingir o ápice da prática, é necessário entender a espinha como uma cobra e, pela etimologia da palavra, kundal significa “circular”, e pode também ser um substantivo para “serpente enrolada”.

“No Colorado, estudei e vivi o kundalini yoga por 30 dias corridos, das 5 da manhã as 7 da noite todos os dias!!!! Esse momento foi grandioso pra mim”, disse em sua rede social (Crédito: Bruno Fiorentino)

O Kundalini Yoga se sustenta por base da meditação. Sua prática alivia o estresse e a ansiedade; melhora nossa função cognitiva e desperta nossa consciência espiritual, acreditam os adeptos da Kundalini Yoga.