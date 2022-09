Iron Maiden faz apresentação histórica no Rock in Rio e recebe certificado de ouro pelo álbum “Senjutsu” durante evento

O grupo e apresentou na sexta-feira (2) e recebeu homenagem das mãos de Leila Oliveira, diretora geral da gravadora Warner Music no Brasil

A lendária banda inglesa de heavy metal Iron Maiden mais uma vez fez história em terras brasileiras ao se apresentar na última sexta-feira (2) no palco mundo do Rock in Rio 2022. Apesar das falhas de som que aconteceram principalmente no início da apresentação, os integrantes do grupo entregaram um show enérgico e já prometeram voltar na próxima edição.

Iron Maiden recebe certificado de ouro pelo álbum “Senjutsu” pelas mãos de Leila Oliveira, diretora geral da gravadora Warner Music no Brasil (Foto: Warner Music / The Music Music)

Antes de iniciar a apresentação, Iron Maiden recebeu um certificado de ouro pelo sucesso comercial de seu último álbum de estúdio, lançado há um ano, “Senjutsu”, o décimo sétimo da sua carreira, entregue pelas mãos de Leila Oliveira, diretora geral da gravadora Warner Music no Brasil. O novo trabalho contou com a produção de Kevin Shirley e ganhou destaque pelos singles “Stratego” e “The Writing on the Wall”, lançados para a promoção do disco.

Com 36 anos de trajetória e cinco apresentações no Rock in Rio, a banda foi a headline da noite de abertura do evento.

“Quando nos deram a oportunidade de voltar ao Rock in Rio para ser outra vez headliner da primeira noite, é claro que a gente imediatamente disse sim. Nossos fãs sabem que o festival é muito especial pra gente por causa da nossa longa história juntos. A vibe do Rio é única, e a energia do público é sempre eletrizante. A gente se divertiu muito no último show, com a Legacy Tour, mas vocês não imaginam o que estamos preparando para o próximo. E o que digo é: enquanto os fãs brasileiros quiserem, o IRON MAIDEN (e Eddie) continuará voltando ao Brasil”, declarou Bruce Dickinson no site oficial do festival.

A banda veio pela primeira vez ao Brasil em 1985, como convidada do Queen, no dia inaugural da primeira edição do Rock in Rio. Desde então, já retornou como headliner em 2001, com a Brave New World Tour, show que foi filmado para DVD e que chegou ao topo dos charts no mundo inteiro; em 2013, quando foi novamente headliner, trazendo a Maiden England Tour, os 100 mil ingressos disponíveis foram esgotados em poucas horas, e em 2019, também com a Legacy of the Beast Tour.