Irmãs Joseanne Oliveira e Bruna Felisberto, ex Miss Brasil, inauguram petshop de luxo em São Paulo

A também ex-BBB e a apresentadora de TV recebem artistas e influenciadores digitais em agosto para lançar mais uma unidade da franquia, que já faz sucesso nas regiões oeste e nordeste do país

POSE Pet Boutique & Spa une beleza, saúde e entretenimento aos bichinhos de estimação, com o objetivo de ser um local de experiências sensoriais e de integração entre os pets e suas famílias.

“A Visão da POSE Pet Boutique & Spa é ser referência no segmento de Pet Boutique, garantindo sempre muito respeito e credibilidade, através de um modelo de gestão em que a excelência, o padrão de qualidade e o cuidado nas relações com os clientes, colaboradores, fornecedores e franqueados sejam motivo de reconhecimento e orgulho”, afirma Joseanne, diretora de Marketing da empresa.

Joseanne, ex-BBB e Miss Brasil é diretora de Marketing da empresa

Além dos serviços tradicionais de banho e tosa, a POSE oferece também experiências de spa para os animais, como banho de ofurô com pétalas de rosa, opção para bichinhos com idade mais avançada que apresentem problemas de articulação e podem ser beneficiados pela água quente, massagem relaxante e sessões especiais com cromoterapia e ozonioterapia – a última ajuda animais com problemas de pele pelas propriedades antibactericidas, anti-inflamatórias e cicatrizantes.

Pensando em como os pets estão sendo cada vez mais encarados como filhos dos tutores, a empresa também conta com o POSE Júri, uma equipe jurídica que oferece ajuda em viagens internacionais, facilitando as burocracias para que o transporte seja o mais agradável possível para os dois lados envolvidos, assim como auxiliar em casos de separação e determinação de guarda compartilhada dos animais.

POSE Pet Boutique & Spa une beleza, saúde e entretenimento aos bichinhos de estimação

De acordo com Bruna Felisberto, Miss Rio Grande do Sul e ex-apresentadora de televisão, fundadora e CEO da rede de petshop, a POSE Pet Boutique & SPA foi inaugurada em Porto Alegre em 2015, com investimento inicial de R$ 500 mil e, dentre erros e acertos, o projeto inicial sofreu melhorias e serve como base para o modelo de franquias desenvolvido e para a transferência de know-how aos franqueados.

A empresa beneficia os clientes e seus pets com atendimento especializado, através de processos bem definidos, testados e aprovados na matriz de Porto Alegre

“Com o desejo de ter vários pets em sua casa, mas impossibilitados pela falta de espaço, percebemos que podíamos transformar esse sonho em realidade, transformando o dia de trabalho em uma satisfação diária em companhia desses seres puros de amor incondicional”, declara Simone.

“A Visão da POSE Pet Boutique & Spa é ser referência no segmento de Pet Boutique”, declara Joseanne

A POSE, que já é uma referência de Pet Boutique no Brasil, tem sua inauguração em São Paulo, no bairro de Moema, sob o comando dos empresários Simone Fuster e Cristiano Leiva, no próximo dia 20 de agosto de 2022, às 14 horas. A meta é chegar a 100 lojas nos próximos 18 meses e garantir a presença do grupo nas cinco regiões do Brasil, atualmente já em Americana, Porto Alegre, Goiânia, João Pessoa, Brasília, Uberlândia, Fortaleza e Campo Grande.

Além dos serviços tradicionais de banho e tosa, a POSE oferece também experiências de spa para os animais

A empresa beneficia os clientes e seus filhos de quatro patas com um atendimento altamente especializado, através de processos bem definidos, testados e aprovados na matriz de Porto Alegre, onde não haverá vendas dos animais. “Nossa intenção é apoiar as adoções dos pets”, finaliza Bruna Felisberto.

O Coquetel de Inauguração POSE Pet Boutique & Spa acontece dia 20 de agosto, às 14h, na Alameda Jauaperi, 1435, Moema/SP. Para confirmar presença, ligue para (11) 95806-7820 (Sebah Vieira).