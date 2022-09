Integrantes da Banda Hotelo tem intimidade vazada na Internet

Ação faz parte do novo programa original do Music Box Brazil, Diária de Hotelo, com estreia marcada para 6 de setembro na plataforma de streaming Box Brazil Play

A intimidade de uma das bandas mais celebradas da cena pop brasileiro, a Hotelo será levada à audiência do canal Music Box Brazil. A série “Diária de Hotelo”, que acompanha o dia-a-dia da banda responsável pelo hit “Coladin” é uma produção original do canal.

Programa estreia nesta terça-feirta, 6 de setembro



Em seus 10 anos de estrada, a banda lançou três álbuns e conquistou uma legião de fãs, que lotam as apresentações do grupo e cantam juntos as letras que promovem o amor e a felicidade, embalando os melhores momentos da vida.



O programa, que também pode ser acompanhado na íntegra sob demanda na Box Brazil Play, visita a casa onde a banda vive e produz juntos, com direito a visita ao estúdio particular do grupo, revelações sobre seu processo criativo, as influências presentes em suas músicas, além da intimidade dos músicos. A série mostra ainda a relação próxima da banda com seus fãs, que entre outras surpresas, ganham até serenata do grupo.

Vai rolar ainda a gravação de um feat da banda com o Di Ferrero



Vamos ainda acompanhar a gravação de um feat com o Di Ferrero, com quem a Hotelo lançou uma versão acústica da música “Sorte”. Para encerrar a jornada pela intimidade da banda, vamos acompanhá-los em uma festa junina onde mais surpresas são reveladas.



Disponível nas principais operadoras de TV por assinatura, o Music Box Brazil pode ser acessado também — em formato linear — através da plataforma de streaming Box Brazil Play, dedicada exclusivamente ao conteúdo nacional.

Hotelo lançou uma versão acústica da música “Sorte”

SERVIÇO

Diária de Hotelo

Onde: Canal Music Box Brazil e todos os episódios na Box Brazil Play

Estreia no Music Box Brazil – dia 6 de setembro, às 22:30 (Episódio 1)

Estreia na Box Brazil Play – dia 6 de setembro (VOD – Todos os episódios)

Episódios: 6

Reprises dias 7, às 10:35 | 8, às 14:35 | 9, às 02:45 | 10, às 20:35 | 11, às 09:05 | 12, às 14:35

Duração: 20 minutos por episódio

Classificação indicativa: 12 anos