O Instituto Paulo Vieira, rede de apoio voltada para crianças e adultos em situação de vulnerabilidade social, acaba de ultrapassar a marca de 3 mil vidas impactadas mensalmente nas comunidades de Maracanaú e Pirambu, no Ceará. O projeto oferece aulas de diversas modalidades esportivas e cursos voltados ao desenvolvimento emocional e intelectual. Criado e mantido por Paulo Vieira e Camila Vieira, presidente e vice-presidente da Febracis, escola de negócios, o projeto busca transformar vidas por meio da educação e do esporte.

Instituto Paulo Vieira impacta 3 mil vidas mensalmente e já apoiou a criação de 50 novos projetos no Brasil.

O Instituto oferece atividades para diferentes faixas etárias: crianças, jovens e adultos podem participar de aulas de jiu-jitsu, muay thai, karatê, judô, natação e dança, enquanto adultos têm acesso a cursos profissionalizantes nas áreas de administração e informática e aulas de inglês. O projeto ainda disponibiliza mentorias focadas no emocional e intelectual.

A manutenção da rede é feita por meio de doações e do apoio da própria Febracis, que investe cerca de R$1,5 milhão anualmente na promoção das aulas e cursos, além de oferecer todo o suporte para que seus alunos participem de competições. O Instituto Paulo Vieira é responsável por destinar aproximadamente 100 toneladas de alimentos todos os anos para as comunidades envolvidas.

“Os jovens das periferias são as principais vítimas da violência. Por isso, é fundamental desenvolver políticas integradas que promovam o enfrentamento dessa realidade por meio do esporte, da educação e do lazer”, destaca Paulo Vieira.

Apoio à criação de outros institutos

Um dos pilares do Instituto Paulo Vieira é a consultoria integral e gratuita para aqueles que desejam estabelecer seus próprios projetos sociais. Essa assistência abrange desde a orientação para a constituição do estatuto, CNPJ, plano de ação, identificação de áreas vulneráveis e elaboração de modelos de gestão até a criação técnica do projeto. Desde 2018, a iniciativa já contribuiu para a criação de mais de 50 institutos pelo Brasil e tem previsão de apoiar a criação de outros dez institutos neste ano.

“Não basta apenas ajudar, é preciso criar um ecossistema sustentável de impacto social. Acreditamos que multiplicar esse impacto é o caminho para uma mudança estrutural. Por isso, apoiamos a criação de novos institutos, compartilhando conhecimento e oferecendo suporte para que mais comunidades recebam oportunidades reais de desenvolvimento e outras iniciativas possam crescer e se fortalecer, pois a generosidade cria um ambiente de oportunidade”, finaliza Daniel Baima, diretor do Instituto.

Criado em 2018, o Instituto Paulo Vieira faz parte do ecossistema Febracis, que também realiza outras ações de responsabilidade social, como o acesso gratuito ao Metodo CIS, um dos principais cursos da marca, para casas terapêuticas, unidades prisionais e operadores de segurança. Até o momento, a iniciativa já beneficiou cerca de 90 mil pessoas em todo o Brasil, incluindo 13 mil atendidas em instituições sociais, 53 mil detentos e 21 mil operadores de segurança pública.

Sobre a Febracis

A Febracis é uma das maiores escolas de negócios da América Latina. Fundado em 1998 por Paulo Vieira, um dos maiores mentores do Brasil, o grupo Febracis é composto por 20 empresas e 34 franquias espalhadas pelo Brasil, além de unidades em Orlando, Boston, Portugal e Angola. Com mais de 15 cursos diferentes voltados para negócios, vida profissional e emocional, a Febracis recebe 16 mil alunos por mês e já atendeu mais de 1 milhão de alunos e formou aproximadamente 40 mil coaches por meio de sua metodologia própria, o Coaching Integral Sistêmico (CIS).