Instituto Não Aceito Corrupção premia trabalhos com relevância na luta anticorrupção no país

Em solenidade com 300 convidados os ganhadores nas categorias Jornalismo Investigativo; Governança corporativa; Projetos Acadêmicos; e Tecnologia receberam troféus por se destacarem na luta anticorrupção no país

O Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) comemorou 7 anos de fundação na última quarta-feira (27/07), com premiações de trabalhos, pesquisas e ações com grande relevância na luta anticorrupção no país.

“Nossa luta inclui o restabelecimento em sua integridade de todas as ferramentas de combate à corrupção como a Lei da Improbidade e a Lei da Ficha Limpa entre outras para retomar o controle da corrupção no Brasil”, destacou Roberto Livianu, presidente do INAC e procurador de justiça criminal do Ministério Público de São Paulo.

O Grupo Elfa ganhou o projeto “Inteligência Artificial como instrumento a favor da comunicação e gestão de compliance”

O jornal Estadão venceu na categoria Jornalismo Investigativo, com a série de reportagens intitulada “A corrupção e a má gestão no MEC durante o governo Jair Bolsonaro”, dos jornalistas André Shalders, Breno Pires, Julia Affonso, Felipe Frazão e Renata Cafardo.

O Grupo Elfa ganhou o projeto “Inteligência Artificial como instrumento a favor da comunicação e gestão de compliance”. Uma pesquisa interna de percepção de compliance realizada em 2021 verificou que 28% dos funcionários respondentes à pesquisa ainda estavam com dificuldades em acessar as informações oriundas da área de Compliance. Tal indicador expôs um problema, e, portanto, uma oportunidade de melhoria na eficácia do sistema de comunicação

Prêmio Não Aceito Corrupção anuncia vencedores da 3ª edição

Aluno da Fundação Getúlio Vargas venceu na categoria Projetos Acadêmicos. O destaque foi para o trabalho “Transparência fiscal explica a percepção da corrupção, mas democracia importa!” de autoria de Welles Matias de Abreu. Este estudo objetiva verificar a influência do fator democracia nos resultados de combate à corrupção a partir da perspectiva da transparência fiscal. Conclui-se que, conforme a condição democrática de um país, a transparência fiscal pode impactar de maneira diferente o resultado da percepção da corrupção.

Alunos das Faculdades Cene e Univesp venceram na categoria Tecnologia. O trabalho

“Revelagov para Covid”, dos autores Barbara Krystall Mota, da Faculdade Cene em São Paulo e Rafael dos Anjos, da Univesp Unidade Sertãozinho (SP) levaram o 1º lugar nesta categoria. Trata-se de uma análise de perícia e rastreabilidade por inteligência artificial, realizada por mais de 18 robôs em diversas bases de dados, que examina todas as compras relacionadas à Covid-19, com grande enfoque nos níveis municipal, estadual e federal.