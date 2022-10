Instituto Jô Clemente é escolhido mais uma vez como uma das 100 Melhores ONGs do Brasil

Premiação promovida pelo Instituto Doar reconhece o trabalho de instituições do terceiro setor que mais se destacam em diversos segmentos

O IJC – Instituto Jô Clemente, referência nacional na inclusão de pessoas com deficiência intelectual e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), é uma das 100 instituições escolhidas para receber o Prêmio Melhores ONGs 2022, promovido pelo Instituto Doar.

O prêmio existe desde 2013 e tem como objetivo reconhecer e divulgar as instituições do terceiro setor brasileiras que mais se destacaram a partir de diferentes critérios como excelência em gestão, governança, sustentabilidade financeira e transparência.

“Aqui no Instituto Jô Clemente (IJC) nós temos um modelo de gestão consistente e alinhado com as melhores práticas do mercado nacional e internacional. Estamos em sintonia com o que se discute atualmente em termos de impacto ambiental, social e de governança corporativa (do inglês environmental, social and corporate governance — ESG). Estar entre as instituições eleitas pelo Instituto Doar é o reconhecimento aos esforços de um time gigantesco, que diariamente se empenha para promover a causa da deficiência intelectual”, afima Daniela Machado Mendes, Superintendente Geral do Instituto Jô Clemente (IJC).

As 100 instituições reconhecidas pelo Prêmio Melhores ONGs 2022 concorrem a troféus em diferentes categorias: Melhor ONG por Causa (Assistência Social, Criança e Adolescente, Cultura, Desenvolvimento Local, Direitos Humanos, Educação, Esporte, Geração de Renda, Meio Ambiente/Sustentabilidade, Saúde e Direito dos Animais); Melhor ONG por Unidade da Federação (Estados e Distrito Federal); Melhor ONG de Pequeno Porte; e também a Melhor ONG do Ano.

Daniela Machado Mendes, Superintendente Geral do Instituto Jô Clemente

Os resultados serão conhecidos no próximo dia 25 de novembro, em cerimônia a ser realizada na Unibes Cultural (Rua Oscar Freire, nº 2.500). Mais informações sobre o prêmio e sobre a cerimônia de premiação podem ser obtidas no site.https://www.premiomelhores.org