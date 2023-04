Instituto Identidades do Brasil apresenta 6ª edição do ‘Prêmio Sim à Igualdade Racial’, com o tema ‘Origens e Raízes’

Evento é promovido com o intuito de reconhecer empresas e artistas que ajudam na promoção da igualdade racial no país

O Instituto Identidades do Brasil (ID_BR) realiza a nova edição da maior premiação sobre pauta racial da América Latina, o ‘Prêmio Sim à Igualdade Racial’, que reconhece os principais nomes de pessoas, empresas, instituições e iniciativas que atuam pela aceleração da igualdade racial no Brasil.

Luana Genot, diretora executiva do Instituto Identidade do Brasil e ID_BR

A transmissão acontecerá no dia 26 de maio a partir das 19h30 pelo Multishow, e será retransmitido no domingo (28/05) na TV Globo após o Fantástico, além do canal do ID_BR no Youtube.

Com direção artística de Rodrigo Pitta, o Prêmio que entra em sua sexta edição, seguirá a temática de ‘Origens e Raízes’, que busca unir ancestralidade, natureza e futuro, ao conectar as culturas indígenas e africanas com foco em suas mitologias.

Prêmio Sim à Igualdade Racial edição 2020

A premiação possui dez categorias que estão divididas em três pilares: empregabilidade, cultura e educação. Com a empregabilidade, o objetivo é reconhecer empresas que valorizam e possuam práticas antirracistas, como programas internos direcionados ao tema, grupos de trabalho e posicionamentos perante o público externo.



O pilar de cultura é dedicado às indicações de cantoras, cantores, produtores culturais, produtores musicais, artistas negros e indígenas que tenham um portfólio com experiência consolidada. Na educação, o objetivo é premiar iniciativas que buscam promover a igualdade racial como formas de acesso, narrativas e métodos de aprendizado.

Os vencedores das categorias receberão a estatueta ornada pela obra ‘Mad World’, do artista plástico Vik Muniz, que retrata um globo terrestre a partir de acontecimentos importantes pelo mundo.

Algumas personalidades já estão confirmadas no SIR 2023: as cantoras Marvilla, Liniker, Kaê Guajajara, Kynnier Williams e Melly; o ator e comediante Yuri Marçal; a modelo e ex-BBB Tina Calamba; o cantor Edivan Fulni-ô; a atriz e modelo Eunice Baía.



Ano passado, o Prêmio contou com a participação de artistas como Xamã, Jorge Aragão, Preta Gil, Karol Koká e Ícaro Silva. Alguns vencedores foram o rapper Mano Brown, pelo podcast Mano a Mano; o influenciador e ativista indígena Txai Suruí e empresas como Ambev e Avon.



“Desde 2020 o prêmio é transmitido pelo Multishow e agora, a transmissão da Globo em TV aberta traz a possibilidade de alcançar ainda mais pessoas. E isso é muito importante, porque podemos mostrar e reconhecer as melhores práticas antirracistas, como uma forma das pessoas enxergarem que há a possibilidade da gente se mobilizar constantemente na luta contra o racismo. Na luta por um mundo melhor. Que essas histórias potentes de pessoas que estão atuantes no seu dia a dia, se propaguem e inspirem outras pessoas”, declara Luana Genot, diretora executiva do Instituto Identidade do Brasil e ID_BR.