Inovação francesa ao alcance da pele brasileira: Bioderma introduz protetor com efeito matte

Chega ao mercado brasileiro o mais novo aliado da pele contra o forte sol tropical: o Photoderm Antioleosidade FPS 70, da Bioderma. Desenvolvido na França, mas pensado exclusivamente para as condições climáticas e as características dermatológicas brasileiras, este protetor solar traz um blend de tecnologia e cuidado ambiental.

Bioderma lança protetor solar exclusivo para o clima brasileiro

Lançado em abril, o novo produto da Bioderma é resultado de mais de seis anos de pesquisa e desenvolvimento. Composto por uma fórmula inovadora que oferece proteção solar fator 70, o Photoderm Antioleosidade garante um efeito matte imediato e uma textura ultra seca, ideal para a pele mista a oleosa, tão comum no Brasil.

Photoderm Antioleosidade, um lançamento exclusivo para o clima tropical brasileiro, que promete controle da oleosidade e proteção ambiental

A eficácia do protetor é complementada por suas duas patentes exclusivas: Sun Active Defense, que oferece antioxidantes e proteção contra poluição, e Fluidactiv, especializada no controle da oleosidade e prevenção da acne. Juntas, essas tecnologias garantem até 90% de sensação de pele fresca e limpa, sem deixar resíduos brancos.

Além de cuidar da pele, o Photoderm Antioleosidade tem um forte compromisso com o meio ambiente. A formulação do produto é segura para os ecossistemas aquáticos, alinhando-se às crescentes demandas por responsabilidade ecológica no setor de cosméticos.

Com um investimento de R$ 50 milhões previsto para 2024, a Bioderma busca não apenas consolidar sua posição no mercado brasileiro mas expandir sua presença. O Brasil, já sendo o 5º maior mercado global da empresa, é visto como estratégico para o crescimento da categoria de proteção solar, que representa 30% do segmento de dermocosméticos no país.

Disponível nas principais farmácias e e-commerces de beleza do Brasil, o Photoderm Antioleosidade está pronto para atender às expectativas dos consumidores brasileiros que buscam eficácia, cuidado ambiental e preço acessível em seus produtos de cuidado pessoal. Este lançamento não é apenas um protetor solar, é uma promessa de pele protegida, saudável e livre de oleosidade, especialmente em um país que celebra o sol e o ar livre como parte essencial de sua cultura.