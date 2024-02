Inovação e cultura organizacional: os segredos da Ambev para atrair novos talentos

A estratégia inovadora de conectar marcas e tecnologia coloca a Ambev no topo das preferências na pesquisa da Brasil Júnior

Em uma era marcada pela rápida evolução tecnológica e pela transformação dos modelos de negócios, a Ambev se destaca por sua jornada consistente de inovação e crescimento. A gigante das bebidas conquistou, mais uma vez, o título de “Empresa mais desejada para se trabalhar” entre os jovens talentos, segundo a Pesquisa de Carreiras realizada pela Brasil Júnior – Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Este reconhecimento, que vem pelo oitavo ano consecutivo, não é apenas um reflexo da sua estratégia de conectar marcas e tecnologia, mas também um testemunho do impacto positivo que a empresa tem gerado em seu ecossistema.

A pesquisa, que envolveu empresários juniores de todas as regiões do Brasil, coloca a Ambev no topo não só em termos gerais, mas também em categorias cruciais como inovação, cultura organizacional, diversidade, escalabilidade de carreira e ativação de marcas. Isso evidencia a eficácia da abordagem da empresa em não apenas entender as tendências do mercado, mas em ser um participante ativo na formação de um futuro onde a tecnologia e os valores humanos caminham juntos.

Marina Cury, Gerente de Atração de Talentos da Ambev, expressa o orgulho da empresa nesta conquista: “Esse reconhecimento é resultado da transformação do nosso negócio, que vem buscando inovar em soluções focadas no consumidor e crescendo nosso ecossistema. Para isso, deixamos de ser uma empresa que sabe tudo para uma empresa que aprende tudo.”

A estratégia da Ambev vai além da inovação em produtos ou serviços; ela se aprofunda em uma cultura organizacional que valoriza a diversidade, o aprendizado contínuo e o desenvolvimento conjunto. “Procuramos talentos que se identifiquem com a nossa cultura e que tenham as capacidades para alavancar o nosso negócio”, acrescenta Cury. O objetivo é claro: impulsionar uns aos outros para desenvolver equipes fortes e criar um futuro com mais razões para brindar.

O levantamento da Brasil Júnior serve como um guia para as empresas que buscam se alinhar às expectativas dos jovens profissionais. Para a Ambev, este reconhecimento reafirma seu compromisso com a inovação, a cultura e a diversidade, pilares que continuam a atrair os melhores e mais brilhantes talentos do país. À medida que a Ambev avança em sua jornada de transformação, ela não apenas molda o futuro do trabalho, mas também inspira uma nova geração a sonhar mais alto, demonstrando que o sucesso e a sustentabilidade podem andar de mãos dadas.