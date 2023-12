Inhotim em janeiro: arte, natureza e conhecimento para começar o ano!

Inhotim, o renomado museu de arte contemporânea e jardim botânico, considerado o maior museu a céu aberto da América Latina, abre suas portas para uma experiência única durante o mês de janeiro de 2024. Com horários estendidos, o Instituto proporciona aos visitantes a oportunidade de explorar suas instalações de terça-feira a domingo, oferecendo momentos de contemplação artística e conexão com a natureza.

Além dos horários ampliados, as quartas-feiras continuam sendo uma opção gratuita para visitação, juntamente com o último domingo do mês. A entrada gratuita nas quartas é uma oportunidade especial para que mais pessoas tenham acesso à riqueza cultural do Inhotim*

A programação de Educação do Instituto Inhotim é um dos destaques deste mês, apresentando novas visitas temáticas, como “As histórias que as plantas contam” e “Coisas que viraram palavras”. O Ateliê Rubem Valentim também estará em atividade, proporcionando aos visitantes experiências criativas.

Entre as oficinas oferecidas, destacam-se “O cartaz como manifesto”, com o artista Matheus Ribs, e “Da planta à paisagem”, com o artista André Vargas. Para quem busca relaxamento, a visita Bem-estar Inhotim oferece o projeto SPA no Terreiro, conduzido por Marcela Alexandre, apresentando práticas ancestrais de autocuidado e autoconhecimento.

Os ingressos, disponíveis para compra antecipada na plataforma Sympla, têm o valor de R$ 50,00 (inteira), com meia-entrada válida para estudantes identificados, maiores de 60 anos e parceiros. Crianças de até cinco anos, moradores de Brumadinho cadastrados no programa Nosso Inhotim e Amigos do Inhotim têm entrada gratuita*

O Instituto Inhotim está localizado no município de Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte, com acesso facilitado pelas rodovias BR-381 e BR-040. Seja para os amantes da arte contemporânea, entusiastas da botânica ou famílias em busca de atividades educativas, o Inhotim se apresenta como o destino ideal para iniciar o ano em contato com a beleza, a cultura e a natureza.