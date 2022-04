Ingressos para a festa ‘Rio Eu Te Amo’ com shows de Thiaguinho e Pixote em Brasília já estão à venda

A super atração produzida pelo grupo Funn acontecerá no dia 4 de junho

Brasília que já foi conhecida como a cidade do Rock, vai poder aproveitar um outro estilo musical que também tem o coração dos moradores da cidade: o pagode. A festa Rio Eu Te Amo vem trazer todo gingado e animação carioca para a capital.

Os ingressos estão à venda na plataforma Ingresse e custam a partir de cento e vinte reais a meia entrada.

O evento produzido pelo grupo Funn, reunirá Thiaguinho e o grupo Pixote, dois dos maiores nomes atuais do pagode. O encontro acontece no dia 4 de junho, em um local surpresa. Ou seja, só será anunciado posteriormente. Os ingressos estão à venda na plataforma Ingresse e custam a partir de cento e vinte reais a meia entrada.

Fique atento também aos outros eventos que o grupo Funn irá promover na capital, tem shows para todos os gostos. Além da Rio Eu Te Amo, estão abertas as vendas para o show da turnê de despedida da banda Skank, no dia 6 de maio, e do cantor Belo com convidados, em 18 de junho. Outro evento realizado pelo grupo que promete muita música é a festa de pagode retrô Fica Comigo, marcada para o dia 28 de maio. Os ingressos para todas as atrações estão disponíveis na plataforma Ingresse.