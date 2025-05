Influenciadora Vivi realiza cirurgia corporal completa com Dr. José Cury

A influenciadora digital Vivi passou por uma cirurgia estética completa com o cirurgião plástico Dr. José Cury, referência entre celebridades. O procedimento, realizado em ambiente hospitalar e com equipe especializada, incluiu quatro intervenções principais: lipoaspiração, mastopexia com prótese, enxertia de glúteos e o uso da tecnologia BodyTite.

A operação teve como objetivo harmonizar o contorno corporal da influenciadora, respeitando suas proporções naturais. “Na LipoLad, com foco na definição do abdômen. Em seguida, foi aplicada a tecnologia BodyTite, um procedimento de radiofrequência assistida que promove retração da pele e melhora da flacidez, potencializando o resultado da lipoaspiração”, explica Dr José Cury.

Outro ponto da cirurgia foi a enxertia de glúteos “Esse procedimento proporcionou maior projeção e formato aos glúteos, utilizando enxerto de gordura da própria paciente, um método seguro e com resultados naturais. Para finalizar, foi realizada a mastopexia com prótese, técnica que reposiciona e levanta os seios, com colocação de implantes para restaurar volume e firmeza”, completa o cirurgião.

Vivi está em fase de recuperação e será acompanhada pela equipe médica do Dr. José Cury.

O Dr. José Cury, responsável pela cirurgia, destacou a importância do planejamento e da individualização de cada caso. “Buscamos valorizar a beleza real de cada paciente. No caso da Vivi, trabalhamos com técnicas modernas e seguras, que entregam um resultado harmônico, preservando sua identidade estética”, explicou.

Sobre o Dr. José Cury

Dr. José Cury é o cirurgião plástico queridinho das celebridades brasileiras e conhecido por sua vasta experiência e especialização em Lipo LAD e Mamoplastia. Além disso, o profissional é endossado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pela Internacional Society of Aesthetic Plastic Surgery – ISAPS e pela Associação dos Ex-Alunos do Professor Ivo Pitanguy.

Dr. José Cury ainda atua compartilhando conhecimento na formação de novos cirurgiões, participando de conferências, workshops e congressos nacionais e internacionais. Com técnicas inovadoras e exclusivas, o cirurgião é reconhecido nacional e internacionalmente, impulsionando inclusive o turismo estético no país.