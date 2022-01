Influenciadora representante das cacheadas, Lore Souza, se aproxima dos fãs com lojinha virtual

Muitas meninas e mulheres se inspiram na influenciadora e adoraram a oportunidade de comprar um item do armário de Lore

Foi em um dos momentos mais difíceis para qualquer mulher que Lore Souza cresceu como uma fênix e ganhou milhares de fãs. A jovem fala sobre maquiagem, beleza e cuidados com os cachos na internet. Após muito tempo fazendo as pazes com os cabelos, hoje ela se sente liberta e ajuda outras pessoas a sentirem assim também! O público se inspira tanto nela que a influenciadora decidiu abrir uma lojinha no Enjoei, se aproximando mais ainda dos fãs.

A transição capilar já é uma pauta mundial no mundo da beleza. Há anos, muitas meninas escondiam os belos cachos com ajuda de uma chapinha ou de produtos tóxicos para o cabelo. Hoje, mulheres como a Lore ajudam outras a se encontrarem e enxergarem a beleza que possuem com o cabelo natural.

A história de Lore na internet começou quando ela decidiu fazer a transição. A influenciadora registrou cada etapa no Facebook e Instagram apenas para alguns amigos, sem imaginar que outras milhares de pessoas iriam se identificar com ela naquele momento. “Teve uma vez que eu gravei um vídeo secando meu cabelo com uma peneira porque eu não tinha dinheiro para comprar um difusor. Esse vídeo viralizou no Facebook e muita gente me pediu para começar um canal no YouTube”, disse.

Com isso, Lore criou o canal, que já tem quase 600 mil inscritos, e começou a bombar falando sobre cachos. Ao longo do caminho, a influenciadora sofreu duras críticas, por isso hoje faz questão de apoiar outras pessoas que estão passando pela transição. “Muita gente dizia que eu estava brigada com o pente. Uma amiga chegou a me dizer que meu namorado ia me largar ou me trair porque eu não tinha vaidade. Hoje esse meu namorado é meu esposo e estamos juntos há 10 anos. Ele foi a pessoa que mais me incentivou”.

Mesmo começando a falar sobre cabelo, Lore aos poucos foi falando também sobre moda, beleza e autocuidado, assuntos que ela ama! O público sempre seguiu as dicas da influenciadora e muitos diziam que se viam nela, sendo no cabelo, jeito de ser ou até no estilo. Nesse momento, surgiu a ideia de criar uma lojinha na plataforma Enjoei.

A lojinha está no ar desde outubro de 2021 (https://www.enjoei.com.br/@loresouza) e Lore já possui mais de 180 mil seguidores na plataforma. Ela revelou que já teve momentos do aplicativo cair logo após ela colocar novos produtos porque os fãs entraram todos de uma vez para conseguirem comprar. A influenciadora pretende continuar colocando mais desapegos e peças novinhas na loja virtual.