Influenciadora Mariana Barboza dá 4 dicas de como usar blazer oversize

Influenciadora Mariana Barboza ensina a usar a tendência do momento sem erros

Estilo, classe e versatilidade, é isso que o blazer oversize transparece, diretamente dos anos 80 e 90, a peça ganhou novamente espaço nos armários das fashionistas e é a tendência do momento.

A influenciadora Mariana Barboza adora compor seus looks com blazer e ressignificar a peça masculina. Ela explica que ele pode ser usado nas mais diversas ocasiões e para não errar na hora de vesti-lo, a influenciadora deixou algumas dicas de como compor um look usando a peça oversize:

1- Apostar em vestido, minissaia, shorts e bermudas de ciclistas

Quando se pensa em blazer vem logo na memória looks finos e elegantes, e claro a peça combina super com essa estética, mas também vale investir em ocasiões mais descontraídas, aposte combinar o blazer com vestidos, saias curtas ou midi, shorts e bermudas de ciclistas.

2- Blusa branca masculina

Outra forma bem estilosa de usar o blazer é combiná-lo com uma blusa masculina da mesma cor, eu adoro a clássica camisa branca e a dica de ouro é compor o restante do look com short e tênis.

3- Com vestido de cetim

Slip dress ou vestido de cetim também super combinam com o blazer oversize, o look é ousado e fica super elegante e estiloso.

4- Com o clássico: gola alta

E para quem ainda tem medo de investir na peça masculina, combine o blazer com uma blusa de gola alta que não tem erro! Completar o look com uma calça jeans e botas também é uma ótima opção.