Influenciadora Luisa Marilac reúne fãs para celebrar os 14 anos de seu canal no YouTube

A influenciadora Luisa Marilac reuniu seus fãs para celebrar os 14 anos de seu canal no YouTube, que hoje conta com 134 mil seguidores. Festa em Guarulhos, onde mora, reuniu também familiares para comemorar esse momento.

70 pessoas, entre fãs e familiares, celebraram o momento Crédito: Arquivo Pessoal Luisa Marilac compartilhou imagens agradecendo o carinho dos fãs Crédito: Arquivo Pessoal



“Foi uma festa maravilhosa. São 14 anos do canal e estou muito feliz. Chamei meus fãs, reuni todos eles como uma forma de agradecer pelo tempo que estão juntos comigo, pelo carinho”, relata Marilac.

Ao todo 50 fãs foram convidados para representar seus milhares de seguidores na festa. Além deles, 20 membros da família de Marilac fizeram parte da festa que teve como decoração, claro, o tema YouTube. “Foi lindo demais. O carinho da galera comigo é muito bacana”, afirma.

“Tocar o coração delas de alguma forma é bem emocionante pra mim”, diz Marilac Crédito: Arquivo Pessoal



Em muito bom humor, a influenciadora relata que recebeu muitos presentes dos amigos/fãs, que até mesmo a surpreenderam com algo inusitado. “Ganhei muito presente. Ganhei uma máquina de lavar louças, acredita? Olha como meus fãs são doidos e gostam de mim literalmente”, conta aos risos.

Marilac ainda relata que chegar a esse momento, com tantos seguidores e com o carinho recebido é algo indescritível. “Ver as pessoas chorarem porque gostam de você, porque você faz parte da vida delas, porque conseguiu mudar a vida delas de alguma forma, tocar o coração delas de alguma forma é bem emocionante pra mim”, relata.

Decoração para celebrar os 14 anos do canal teve o tema YouTube Crédito: Arquivo Pessoal



A celebração, segundo Luisa Marilac, marca um momento de renovar as forças para quem viveu a escuridão e hoje colhe o carinho do público. “Estou sem voz. Valeu muito a pena. Foi muito lindo. Estou sem palavras até agora, sem acreditar”, finaliza.