Influenciadora Kamila Simioni revela como Deus mudou sua vida da água para vinho através de um sonho

Ela conta a história de como saiu de um estado de vida no qual se sentia um ninguém e se transformou em empresária de sucesso que já conquistou o seu primeiro milhão.

A influenciadora e empresária, Kamila Simioni revelou como aconteceu a mudança em sua vida que a tornou fundadora Grupo KS durante sua participação no “Chatelaine Podcast”. O podcast que é apresentado por Vivi Telles e Melina Gomes tem como objetivo discutir temas do universo feminino e todas suas derivações, além de proporcionar a aprendizagem dos assuntos debatidos, a atração ainda oferece tempo de qualidade através dos convidados incríveis que são entrevistados.

Já no início do bate-papo Kamila falou um pouco sobre o seu jeito de ser e afirmou que a forma como ela leva a vida a precede. “Ninguém está comigo enganado, todo mundo se não conhece já ouviu falar da Kamila e eu não sou aquela pessoa que finge uma coisa que eu não sou. Então, quem escuta meu nome já sabe do que eu sou capaz, eu não sou uma pessoa imprevisível, todos sabem exatamente o que eu vou fazer, mexe porque quer, mexe porque quer, enfia dedinho na minha ferida porque quer. Eu sou daquela opinião, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou a boiada inteira para não sair. Depois que eu entrei, é difícil me tirar”.

Em outro ponto da entrevista ela contou como aconteceu a virada de chave que a fez transformar seu modo de viver. “Vivi como se eu não fosse ninguém, eu tratava as pessoas como se elas não fossem ninguém e aos meus 28 anos de vida, como eu disse que Deus sabe a hora pra tudo, para algumas pessoas é tarde, para mim também foi, só que Deus a hora de agir na vida de todos nós. E Deus agiu na minha, não que ele não agisse antes, mas eu dei abertura para Deus entrar e fazer a obra dele na minha vida. Não estou pregando palavra aqui, muito pelo contrário, apesar de ter uma religião. Eu abri espaço para Deus fazer o novo na minha vida aos 28 anos, foi através de um sonho, uma direção que eu pedi, uma visão que eu pedi e Deus me mostrou em sonho qual caminho eu deveria seguir”

A influencer continuou seu relato e mostrou que através da mudança que aconteceu em sua vida ela deixou de ser uma vergonha para seus familiares e passou a ser motivo de orgulho para eles. “Aos 28 anos de idade eu abri meu primeiro salão, eu comecei a ser orgulho para o meu filho, na época eu só tinha um, comecei a ser orgulho para a minha família. Sua família é perfeita? Não, a de ninguém é. A gente briga constantemente, mas eu Kamila não queria mais ser uma vergonha e fui durante muito tempo. Eu fui uma vergonha como mulher, como mãe, como filha, como irmã, eu fui uma vergonha como tudo. Eu coloquei no meu coração que eu não queria viver isso mais, eu queria que as pessoas se orgulhassem de mim, eu queria que as pessoas pudessem usar meu testemunho de vida como um renovo, porque se eu vivendo do jeito que eu vivi, eu consegui virar a chave, eu consegui dar a volta por cima, todas nós conseguimos. Mas o que a gente precisa ter? Força de vontade, não basta só você querer, você tem que colocar em prática tudo aquilo que você quer para a sua vida”

Kamila deu mais detalhes sobre a fundação do seu primeiro empreendimento que aconteceu há 8 anos. “Aos 28 anos, com essa visão que Deus me deu em sonho, eu montei meu primeiro salão, com dois meses eu já tinha montado o segundo, eu já tinha o dinheiro do investimento do primeiro. Com 29 anos eu já tinha feito meu primeiro milhão, é óbvio que hoje as coisas estão diferentes sim porque estamos vindo de uma pós-pandemia. Então, não só a vida psicológica, questão de saúde, mas a financeira mudou muito e o que a gente continua fazendo? Trabalhando para a roda girar”. O que começou com apenas um salão se transformou no Grupo KS que é composto por pelo Kamila Simioni Beauty Center, Kamila Simioni Store e pelo Kamila Simioni Shoes. Além de sua ascensão como empresária, a Kamila ainda faz muito sucesso nas redes sociais, só no Instagram a influenciadora acumula mais 2 milhões de seguidores.