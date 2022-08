Influenciador casado com oito mulheres abre jogo sobre sexo: ‘já perdi cinco quilos em uma semana’

Arthur levou duas esposas ao programa e as outras participaram através de chamada de vídeos.

Arthur O Urso, o influenciador que ficou famoso após divulgar que é casado com oito mulheres e é adepto ao poliamor é o convidado de Maurício Meirelles do quadro Achismos no canal do Youtube do humorista e apresentador.

Durante a entrevista, Arthur levou duas esposas ao programa e as outras participaram através de chamada de vídeos. Mauricio fez várias perguntas para eles que falaram sobre o desejo de ter filhos, as brigas por ciúmes, e até mesmo sobre divisão de bens em uma possível separação.



Arthur também abriu o jogo e falou sobre sexo e contou ter um cronograma de posições sexuais com cada uma por semana: “Faço sexo entre cinco e oito vezes por dia e já cheguei a perder cinco quilos em uma semana fazendo sexo”.