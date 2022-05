Influencer Hellen Grangeia promete voltar à avenida após estreia emocionante no carnaval de São Paulo

Ela desfilou na Império da Casa Verde, que homenageou o amigo influenciador Carlinhos Maia

O Carnaval fora de época nem bem encerrou e influencers??, como Hellen Grangeia, já planejam a folia na avenida no ano que vem. Sua estreia, este ano, na escola Império da Casa Verde, no desfile do Grupo Especial em São Paulo, ao lado do também influenciador digital e humorista Carlinhos Maia – homenageado da agremiação – despertou na blogueira a vontade de não parar mais. “Se alguma escola me quiser, prometo samba no pé. E a Império da Casa Verde, se me chamar, já estou com a roupa pronta para ir”, garante.

Ao lado de outros influencers e amigos do humorista, Hellen Grangeia ajudou a contar o enredo “O Poder da Comunicação – Império, o Mensageiro das Emoções”, abordando desde os primórdios até a era digital. “Viemos no último carro, que homenageava os influenciadores, onde estava o Carlinhos. Foi a minha primeira vez na avenida e não consigo descrever a minha emoção. Ver todo mundo cantando, vibrando e esperando até o amanhecer pela escola, para mim foi uma sensação única”, afirma.

Hellen Grangeia ainda está em êxtase: “A ansiedade em aprender o samba-enredo e depois tê-lo na ponta da língua; a espera da fantasia, a concentração, enfim, cada detalhe que pude experimentar nos bastidores do Carnaval, antes mesmo de entrar na avenida, foi tudo muito mágico para mim e uma experiência indescritível”.

A influencer conta que foi muito bom poder homenagear o amigo Carlinhos Maia, que conhece desde 2017. “Ele já estava na Internet, mas ainda não era esse boom todo. Ver o crescimento dele que não para, é muito emocionante. Foi muita emoção para mim”.

Hellen Grangeia diz que até agora se recorda do desfile na Avenida. “Um dos momentos mais comoventes foi quando o Carlinhos ajoelhou e agradeceu a Deus, chorando. Foi indescritível. E também quando ele beijou o marido Lucas Guimarães. Foi uma das experiências mais deliciosas que tive na vida”, conclui.