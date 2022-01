Influencer Harmony Lannes se hospeda na pousada Monte Imperial e desfruta de visita incrível à Petrópolis (RJ)

Do local, é possível apreciar uma vista linda para o pôr do sol e para a paisagem serrana.

Harmony Lannes, influencer e modelo, visitou nesta última semana Petrópolis, município da região serrana do Rio de Janeiro, com um amigo e sua cadelinha Lola. A cidade imperial encantou Lannes, que dividiu todos os passeios com seus 74 mil seguidores no Instagram.

A influencer de 32 anos ficou hospedada na pousada Monte Imperial, localizada nas colinas do Centro Histórico. Do local, é possível apreciar uma vista linda para o pôr do sol e para a paisagem serrana.



A hospedagem oferece quartos para casais e família, possui piscina e recebe de braços abertos os pets. Além disso, a Monte Imperial é bastante utilizada para eventos, ensaios fotográficos e para o dia da noiva.



Desfilando looks que dão ainda mais elegância às fotos tiradas na região, a influencer visitou alguns dos principais pontos turísticos de Petrópolis, como o Castelo de Itaipava, o Museu Imperial e o Palácio Quitandinha, além de sair para fazer compras com seu amigo.



Lannes, que é apaixonada por gastronomia, também degustou diversos pratos saborosos de restaurantes petropolitanos, como na churrascaria Lago Sul e no Chateuax Bistrot.

Mas a estrela da viagem não foi só a modelo. Sua Cavalier Spaniel, Lola, atraiu a atenção dos turistas e moradores locais, que paravam para cumprimentar a cadelinha, super simpática e receptiva.

Harmony ama viajar, então aguardem! Com certeza em breve a influencer irá visitar outros destinos e dividir tudo com seus fãs no Instagram.